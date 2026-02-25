指數頻創新高...台股衝3萬5還能追嗎？專家這麼說

快訊

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
鉅亨買基金與安聯投信認為，台股持續創高並非單靠題材推升，而是企業獲利實質成長所支撐。在AI長期趨勢未改變下，基本面仍具動能，台股依然看俏。圖／本報資料照片
台股本周開紅盤氣勢如虹，站上3萬5000新高點。指數頻創新高之際，不少投資人擔心「台股是不是太貴？現在還能進場嗎？」鉅亨買基金與安聯投信認為，台股持續創高並非單靠題材推升，而是企業獲利實質成長所支撐。在AI長期趨勢未改變下，基本面仍具動能，台股依然看俏。若投資人難以判斷進場時點，「鉅亨買基金」建議，可透過自動化投資機制紀律布局，降低追高殺低的風險。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，台灣加權指數本質上是一個由科技業深度定義的市場，電子類股比重逼近七成，使其幾乎等同於「全球科技供應鏈指數」。也因此，當AI帶動全球科技需求持續攀升，台灣在供應鏈中的戰略地位只會更加凸顯。出口動能的擴張，不僅支撐企業營收成長，更強化台股長線基本面更具韌性。

進一步從數據觀察，AI紅利已實質反映在貿易結構上。2025年12月，美國自台灣進口金額達241億美元，超越自中國進口的201億美元，且已連續兩個月高於中國。張榮仁分析，資訊與通訊產品，以及電器與電子設備零組件表現最為亮眼，顯示在全球供應鏈重組與地緣政治變化之下，台灣相關產業具備顯著優勢，成為國際資本重新配置的重要受惠者。

然而，市場對AI產業的討論始終伴隨雜音。自2023年生成式AI問世以來，幾乎每隔3至6個月就會出現一次「AI泡沫論」。安聯台灣科技基金經理人周敬烈指出，大型語言模型市場具高度「贏者全拿」特性，業者若在算力投資上保守，市占率可能迅速被超越，因此反而促使企業加速資本支出。這種競逐態勢，使AI投資動能具有延續性，而非短期題材炒作。

針對市場擔心台股、尤其是科技股「漲多、估值偏高」的疑慮，周敬烈表示，目前多數科技股走的是「獲利驅動」行情，而非單純評價擴張。也就是說，股價上漲反映的是企業獲利預期持續上修，而非市場過度透支未來。當基本面成長能見度提高，評價自然獲得支撐。

儘管如此，高科技權重也意味著波動相對明顯。張榮仁認為，波動本身未必是風險，關鍵在於投資人如何應對。市場修正時，情緒往往放大恐慌，導致人性出現「追高殺低」的行為偏誤；但若能透過自動化機制紀律執行，反而能將震盪轉化為機會。「鉅亨超底王」正是透過兩段式加碼設計，在市場急跌時自動增加投入，避免投資人因恐懼而錯失低點。

科技股 市場

