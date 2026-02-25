快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台股連日破高 券商公會陳俊宏：長線上看5萬點

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股連日破高，券商公會理事長陳俊宏認為，外資未退場、ETF與當沖撐盤，長線上看5萬點。圖／本報資料照片
台股連日破高，券商公會理事長陳俊宏認為，外資未退場、ETF與當沖撐盤，長線上看5萬點。圖／本報資料照片

台股連日創新高，上市櫃單日成交值頻頻突破兆元。中華民國證券商業同業公會理事長、元富證券董事長陳俊宏指出，這波行情並非單一資金推動，而是「幾乎所有資金都進場參與」，包括外資未明顯退場、當沖維持高檔水位，加上散戶透過ETF布局，共同撐起盤面動能。

在基本面支撐下，陳俊宏直言，若以台積電股價未來挑戰3000元推算，加權指數長線朝45000至50000點邁進並非不可能，「台股50000點不是問題，只是時間點不一定在今年。」

陳俊宏表示，目前外資看起來並未減少持股部位，市場資金動能穩定；當沖比率約維持在37%左右；不少大型權值股更出現隔日沖現象。市場人士認為，這類操作對成交量推升效果不小，只是在統計數字上未必特別顯眼。此外，散戶近年透過ETF參與市場，使資金結構更為多元，形成外資、內資與短線交易並行的格局。

面對市場熱絡，券商公會也呼籲政府正視制度面配套。陳俊宏指出，公司債、金融債及債券ETF證交稅停徵將於今年底屆期，當沖稅率減半則於明年底到期，建請政府及早啟動證交稅條例修法程序，避免影響市場穩定運作。

券商公會統計，去年台股在基本面、資金面與政策面三方優勢加持下，指數收在28963點，上市櫃日均成交值達5309億元，市值突破百兆元，躍居全球前八大交易市場。隨著資金全面參與，台股動能延續，但後續仍須制度與政策同步配合，才能支撐更高點位。

市場 台股 當沖

延伸閱讀

台股破35,521點創高！證券公會理事長「5萬點不是問題」：跟我的體脂一樣

小資族瘋搶！009816再爆74萬張天量…台股創高帶旺科技半導體ETF行情

神預言台股3萬6剩一小點距離！郭哲榮卻示警：漲太快了不健康

MSCI台股成分股的投資密碼

相關新聞

台股馬不停蹄！終場漲712點收35,413點 續創歷史新高

多頭馬不停蹄，台股25日再度刷新新高紀錄，終場以上漲712點、漲幅2.05%，收35,413.07點，成交量達9,819...

指數頻創新高...台股衝3萬5還能追嗎？專家這麼說

台股本周開紅盤氣勢如虹，站上3萬5000新高點。指數頻創新高之際，不少投資人擔心「台股是不是太貴？現在還能進場嗎？」鉅亨...

外資繼續加碼！三大法人買超425億元 台股噴9,819億天量、攻克35400關

台股25日受惠權王台積電（2330）引領鴻海（2317）等老AI族群聯袂上攻拉抬，大盤持續刷新盤中35,521.54點、...

台股衝上3萬5 台積電直奔2000元

台北股市25日開盤一舉衝過3萬5千點大關，再創新紀錄。美股在科技股領軍下全面反彈，在台積電ADR大漲4.25％的激勵下，...

台積電登上2,000元天價！台股同步突破35,000點大關

超微等科技股領漲，美股四大指數昨夜全面彈升，台股ADR隨之勁揚，台積電ADR大漲4.25%，激勵台積電期貨盤後漲40元、...

台股連日破高 券商公會陳俊宏：長線上看5萬點

台股連日創新高，上市櫃單日成交值頻頻突破兆元。中華民國證券商業同業公會理事長、元富證券董事長陳俊宏指出，這波行情並非單一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。