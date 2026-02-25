台股連日破高 券商公會陳俊宏：長線上看5萬點

台股連日創新高，上市櫃單日成交值頻頻突破兆元。中華民國證券商業同業公會理事長、元富證券董事長陳俊宏指出，這波行情並非單一資金推動，而是「幾乎所有資金都進場參與」，包括外資未明顯退場、當沖維持高檔水位，加上散戶透過ETF布局，共同撐起盤面動能。

在基本面支撐下，陳俊宏直言，若以台積電股價未來挑戰3000元推算，加權指數長線朝45000至50000點邁進並非不可能，「台股50000點不是問題，只是時間點不一定在今年。」

陳俊宏表示，目前外資看起來並未減少持股部位，市場資金動能穩定；當沖比率約維持在37%左右；不少大型權值股更出現隔日沖現象。市場人士認為，這類操作對成交量推升效果不小，只是在統計數字上未必特別顯眼。此外，散戶近年透過ETF參與市場，使資金結構更為多元，形成外資、內資與短線交易並行的格局。

面對市場熱絡，券商公會也呼籲政府正視制度面配套。陳俊宏指出，公司債、金融債及債券ETF證交稅停徵將於今年底屆期，當沖稅率減半則於明年底到期，建請政府及早啟動證交稅條例修法程序，避免影響市場穩定運作。

券商公會統計，去年台股在基本面、資金面與政策面三方優勢加持下，指數收在28963點，上市櫃日均成交值達5309億元，市值突破百兆元，躍居全球前八大交易市場。隨著資金全面參與，台股動能延續，但後續仍須制度與政策同步配合，才能支撐更高點位。