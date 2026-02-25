外資繼續加碼！三大法人買超425億元 台股噴9,819億天量、攻克35400關

台股25日受惠權王台積電（2330）引領鴻海（2317）等老AI族群聯袂上攻拉抬，大盤持續刷新盤中35,521.54點、收盤35,413.07點雙新高，終場上漲712.25點、漲幅2.05%，成交值暴衝至9,819.67億元歷史最大量，三大法人再買超425.53億元。馬年開紅盤以來，累計3天已上漲1,807.36點。

統計三大法人25日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）續買超413.02億元，投信買超50.81億元；自營商反手調節（合計）38.3億元，其中自營商（自行買賣）買超21.97億元、自營商（避險）賣超60.27億元。

盤面上，近期漲勢凌厲的記憶體、玻纖布、被動元件，今日多熄火休憩，資金轉進老AI、輝達（NVIDIA）概念、散熱、伺服器、矽光子等族群輪動。

其中，台積電受惠昨夜ADR逆勢走強，加上ASML新技術可望助攻獲利，以及輝達財報行情預期，盤中股價一度衝高至2,025元，終場則大漲50元、收2,015元，成功突破2,000元關卡，市值達52.25兆元，貢獻大盤漲點412.24點；鴻海也強拉尾盤漲6.25%、收246.5元，改寫3餘月來波段高位，貢獻大盤66.7點漲點；台達電（2308）同樣刷新盤中1,480元、收盤1,435元歷史最高紀錄，終場大漲50元、漲幅3.61%，貢獻大盤41.72點漲點；此外，聯發科（2454）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、台光電（2383）、鴻勁、台塑化（6505）、南電（8046）、日月光投控（3711）、南亞（1303）、台塑、華城（1519）等也都貢獻大盤超過10點以上。