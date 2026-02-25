揚秦財報／去年 EPS 6.44元創歷史新高 每股擬配發6元股利

揚秦（2755）董事會25日通過去年第4季財報，2025年全年營收、獲利均創掛牌以來歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）6.44元。董事會決議擬配發每股6元股利，其中包含現金股利3.5元、股票股利2.5元，總配發率達93％，盈餘分配案將於5月26日股東會承認。

揚秦去年第4季營收為8.25億元，年增20.80％、季增5.12％；稅後淨利為0.65億元，年增38.87％、季減1.05％。去年全年合併營收達30.43億元，年增20.09％，全年稅後淨利達2.35億元，年增33.47％，每股稅後純益為6.44元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。

揚秦2025年以營收突破30億元、獲利2.35億元的佳績，雙雙刷新歷史新高。總經理林麗玲表示，去年業績增長受惠於揚秦旗下各品牌積極展店，持續擴大營運規模。兩大加盟品牌「麥味登」與「炸雞大獅」穩健發展，規模經濟帶動業績成長。直營品牌「涮金鍋」門市已達8家，營收占比持續增長，已成為營收小金雞。

展望後市，揚秦將依循多品牌展店策略持續擴大連鎖餐飲體系版圖。林麗玲表示，加盟雙引擎「麥味登」的千店目標預計將於今年上半年度達成；「炸雞大獅」海內外同步展店，美國首家門市也將於上半年開幕。涮金鍋展店區域將走出桃園，向北延伸至新北區域。透過旗下多品牌直營與加盟系統合力驅動下，將持續帶動揚秦營運成長。

此外，隨著門市增多，同步帶動集團App會員數突破132萬人。林麗玲表示，揚秦將持續優化App會員系統，實現線上線下整合，跨品牌會員經營，透過消費數據驅動決策，並由數位轉型邁向AI應用的數智轉型，逐步打造以「國民經濟美食」為訴求的會員經濟，持續建構揚秦一日餐飲生活圈的發展目標。