快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

揚秦財報／去年 EPS 6.44元創歷史新高 每股擬配發6元股利

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
揚秦總經理林麗玲。揚秦／提供
揚秦總經理林麗玲。揚秦／提供

揚秦（2755）董事會25日通過去年第4季財報，2025年全年營收、獲利均創掛牌以來歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）6.44元。董事會決議擬配發每股6元股利，其中包含現金股利3.5元、股票股利2.5元，總配發率達93％，盈餘分配案將於5月26日股東會承認。

揚秦去年第4季營收為8.25億元，年增20.80％、季增5.12％；稅後淨利為0.65億元，年增38.87％、季減1.05％。去年全年合併營收達30.43億元，年增20.09％，全年稅後淨利達2.35億元，年增33.47％，每股稅後純益為6.44元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。

揚秦2025年以營收突破30億元、獲利2.35億元的佳績，雙雙刷新歷史新高。總經理林麗玲表示，去年業績增長受惠於揚秦旗下各品牌積極展店，持續擴大營運規模。兩大加盟品牌「麥味登」與「炸雞大獅」穩健發展，規模經濟帶動業績成長。直營品牌「涮金鍋」門市已達8家，營收占比持續增長，已成為營收小金雞。

展望後市，揚秦將依循多品牌展店策略持續擴大連鎖餐飲體系版圖。林麗玲表示，加盟雙引擎「麥味登」的千店目標預計將於今年上半年度達成；「炸雞大獅」海內外同步展店，美國首家門市也將於上半年開幕。涮金鍋展店區域將走出桃園，向北延伸至新北區域。透過旗下多品牌直營與加盟系統合力驅動下，將持續帶動揚秦營運成長。

此外，隨著門市增多，同步帶動集團App會員數突破132萬人。林麗玲表示，揚秦將持續優化App會員系統，實現線上線下整合，跨品牌會員經營，透過消費數據驅動決策，並由數位轉型邁向AI應用的數智轉型，逐步打造以「國民經濟美食」為訴求的會員經濟，持續建構揚秦一日餐飲生活圈的發展目標。

營收 股利

延伸閱讀

致茂財報／去年 EPS 達27.7元、擬配息19.5元 今年續衝成長

營收暴衝6倍的記憶體股：南亞科

ABF景氣反轉領頭羊：南電

寶雅2025年 EPS 29.54元

相關新聞

台股馬不停蹄！終場漲712點收35,413點 續創歷史新高

多頭馬不停蹄，台股25日再度刷新新高紀錄，終場以上漲712點、漲幅2.05%，收35,413.07點，成交量達9,819...

台股衝上3萬5 台積電直奔2000元

台北股市25日開盤一舉衝過3萬5千點大關，再創新紀錄。美股在科技股領軍下全面反彈，在台積電ADR大漲4.25％的激勵下，...

台積電登上2,000元天價！台股同步突破35,000點大關

超微等科技股領漲，美股四大指數昨夜全面彈升，台股ADR隨之勁揚，台積電ADR大漲4.25%，激勵台積電期貨盤後漲40元、...

揚秦財報／去年 EPS 6.44元創歷史新高 每股擬配發6元股利

揚秦（2755）董事會25日通過去年第4季財報，2025年全年營收、獲利均創掛牌以來歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）6....

輝達將再度成為全村希望？前次財報公布後 00988A 狂漲36% 完勝大盤

AI泡沫論又再度成為討論焦點，近日美股、七巨頭表現疲弱，即將於台灣時間2月26日凌晨公布的輝達（NVIDIA）財報能否成...

AMD 與 Meta 晶片部署協議總價值上看1,000美元 台股 ODM 同步受惠

24日AMD（超微）宣布與Meta達成一項為期五年、規模達6GW的客製化AI晶片部署協議，總價值預估約600~1000億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。