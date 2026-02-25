台股馬不停蹄！終場漲712點收35,413點 續創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。聯合報資料照片
台股示意圖。聯合報資料照片

多頭馬不停蹄，台股25日再度刷新新高紀錄，終場以上漲712點、漲幅2.05%，收35,413.07點，成交量達9,819.67億元。

美期電子盤走高、主要亞洲股市紛紛走揚，激勵台股盤中最高來到35,521.54點，一度大漲820點，累計金馬年台股漲跌達1,807點。

在權值股部分，護國神山台積電（2330）不畏列入注意股影響，盤中仍然突破2,000元整數大關，最高來到2,025元，終場上漲50元或2.54%，收2,015元，再度改寫新高。此外，鴻海（2317）大漲6.2%、台達電（2308）漲3.6%、聯發科（2454）2.4%、廣達（2382）4.7%。

多頭持續點火高價股，引領市場投資信心，盤中竹陞科技（6739）一度站上千元，閃見37千金，再度改寫新紀錄，收盤也收36千金。

強勢股部分呈現漲跌互見，華城（1519）、雙鴻（3324）、南電（8046）、台塑（1301）、南茂（8150）、聯茂（6213）、嘉澤（3533）等亮燈漲停；不過先前強勢的華通（2313）、群聯（8299）、旺宏（2337）、威剛（3260）等呈現拉回。

國泰永續高股息（00878）經理人江宇騰表示，對川普關稅政策，美國最高法院雖裁定《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）法源違法，但川普迅速轉向《貿易法》第122條作為替代，預期2026年關稅收入有望維持不變，貿易政策仍將持續。對台灣而言，隨著全球供應鏈持續調整，台灣在半導體及AI硬體領域的戰略地位關鍵，不僅對美出口顯著提升，且2026年經濟成長率有望突破7%，具備較強的抗壓性。

從市場焦點與操作策略來看，目前股市點位偏高、波動加劇，任何消息面都容易加劇震盪幅度。儘管短期美伊緊張局勢可能推升油價，但美國1月CPI已降至2.4%，創下近四年來新低，通膨壓力放緩，聯準會未來降息循環仍可期待。

此外，輝達（NVIDIA）即將於2月25日公布財報，由於兩大設備商艾司摩爾、美國應材營收獲利動能均上修，因此獲利與營收也可望雙雙超過預期。在AI發展趨勢依然穩健，支持企業獲利持續正增長的情況下，對於股市後市維持正向看待，建議採取逢回布局策略，優先配置具有評價保護與現金流支撐的息收型標的，以應對上半年可能出現的高檔震盪格局。

台股 美國

