中華信評：2026年台灣貨幣市場基金信用指標應可維持穩定

中華信評25日公布標題為「2026年台灣貨幣市場基金展望」報告指出，未來12個月台灣固定收益基金將可維持其評等緩衝空間。中華信評信用分析師施佳吟表示：「充裕的信用品質評分緩衝空間、基金經理人完善的風險控管機制、以及嚴格的國內法規支撐了中華信評對於基金信用品質的穩定性得以持續的看法。」

在利率持平的情況下，大多數基金經理人可能會更著重於管理投資組合的存續期間，而非增持評等較低的資產以維持收益競爭力。施佳吟補充表示：「由於投資組合的存續期間在嚴格的法規要求下應不會過度拉長，因此中華信評預期，延長的投資組合存續期間對基金信用品質的影響仍在可控管的範圍內。」

台灣整體貨幣市場基金的總規模在2025年達到高點，因機構投資人將更多資金停泊於貨幣市場基金。考量到境內外利差縮小以及潛在的資本市場波動，2026年貨幣市場基金的總規模仍將維持在較高水準。

該篇報告亦指出，大部分受評基金的流動性管理仍屬充裕，主要的支撐因素為穩定且與歷史水準相當的流動性準備。