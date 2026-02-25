台股盤中最高大漲820點 AI 硬體紅利延續 台股強勢回歸主升段

美股四大指數4日全數收紅，台股延續氣勢，開高走高，盤中最高上漲820點至35,521點，再創盤中歷史新高。台積電（2330）盤中最高上漲60元至2,025元，同樣再創盤中新高價位。

永豐期貨指出，台股23日新春紅盤刻意下沖下洗，把短線追高與不堅定籌碼清理乾淨後，24日直接用一根近千點長紅強勢表態，加權指數大漲927點、盤中與收盤同步創高，盤勢在美期指盤中翻揚助攻下加速上攻，情緒從觀望瞬間轉為FOMO，結構核心依舊清楚，就是台積電再創新高收，權王一檔撐起指數也穩住多頭信心。

永豐期貨表示，23日美股因Citrini Research言論發酵導致軟體股出現明顯修正，市場擔憂AI壓縮部分軟體商業模式與企業利潤，但那屬於估值與敘事面的重定價，與台灣以半導體、伺服器、設備與高階製程為主的硬體供應鏈並非同一條邏輯線，只要全球AI算力擴張與先進製程資本支出方向不變，台灣就站在需求最前端，短線震盪反而成為換手而非轉空訊號；24日期現貨維持正價差，也顯示市場對後續仍有延續期待，在實體AI真正大規模商轉、產業紅利全面反映之前，台灣硬體鏈還有肉，多頭趨勢沒有改變，只是節奏會加快、震盪會放大。