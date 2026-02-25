證券商公會今年推八項工作重點 持續壯大資本市場

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

證券商公會理事長陳俊宏25日指出，公會今年將持續扮演主管機關、證券周邊單位及業者溝通橋樑，並規劃籲請政府研議建立合理證交稅率、強化權證市場發展等八項工作重點，壯大資本市場

陳俊宏表示，台灣證券市場去年在基本面、資金面、政策面三面向俱到的優勢條件下，交出亮麗成績單，包括加權指數收在28,963點、上市櫃日均成交值5,309億元、上市櫃公司市值達百兆元，已居全球前八大交易市場。

展望新的一年，證券商公會將致力於完備證券市場制度，全力發展證券商多元服務，並規劃八項工作重點，包括籲請政府研議建立合理證交稅率、協調證券業者組成「結構型或理財商品」工作模組、強化權證市場發展、積極推動分戶帳業務並鬆綁負債淨值倍數相關規定等。

此外，完備投資人買賣海外有價證券服務功能、持續提升證券商數位服務品質並強化資安韌性、持續辦理防範金融詐騙宣導活動、精進教育訓練品質。

資本市場 證券商 證交稅

