輝達將再度成為全村希望？前次財報公布後 00988A 狂漲36% 完勝大盤
AI泡沫論又再度成為討論焦點，近日美股、七巨頭表現疲弱，即將於台灣時間2月26日凌晨公布的輝達（NVIDIA）財報能否成為「全村的希望」？回顧輝達前次公布財報後，雖曾短暫造成大盤震盪，但長線來看，台股大盤至今上漲超過30%，美國費半也有將近25%的漲幅。而主動式ETF中，則有兩檔成功跑贏大盤，以布局海外為重心的主動統一全球創新（00988A）更是強漲超過36%，穩居第一。
本周重頭戲絕對是AI晶片霸主輝達即將公布的財報，將左右股市後市發展。根據CMoney統計，自輝達前次公布財報的2025年11月19至2026年2月24日，雖然S&P 500指數僅小幅上漲3.7%，但以科技股為主的費半指數則大漲24.9%，把持AI產業供應鏈命脈的台灣股市更是一路狂飆，台灣加權指數漲幅高達30.55%，相當驚人。
比較同期間主動式ETF的漲幅表現，主動統一全球創新繳出36.5%的驚人漲幅，成為這段時間以來最會漲的主動ETF；其次則是主動野村台灣50（00985A），漲幅也有三成左右。隨著輝達公布最新財報的日子逼近，主動統一全球創新在新春開盤後股價更是天天創新高，讓勇敢抱股過年的投資人成為這波浪潮中的最大贏家。
