這檔紡織股每股將退2.5元現金 2025年 EPS 創四年新高 股價攻頂

聯發（1459）董事會通過將進行現金減資，每股將退回2.5元現金，同時公司積極調整營運結構，2025年EPS來到四年來新高，並擬發放每股0.2元股息，激勵25日股價表現，盤中一度衝上漲停價位，來到13.1元，買盤積極表態。

聯發公布2025年財報，受惠近年積極調整營運結構，全年營收達11.01億元、年增31.3%，稅後純益2.56億元、年增19.1%，每股純益0.81元，創四年新高。董事會同日通過25%現金減資與現金股利案，每股將退回2.5元現金，並擬配發去年盈餘每股現金股利0.2元。

聯發總經理王豐岳表示，此次現金減資主要為調整資本結構、提升股東權益報酬率。董事會決議辦理25%現金減資，減資金額約8.97億元，將消除約0.897億股，換算每股可返還2.5元，減資後實收資本額約26.89億元。相關減資基準日及換發股票作業，將於股東會通過並報主管機關核准後，由公司另行訂定。

王豐岳指出，截至去年底，公司保留盈餘約3.25億元、可動用現金6.23億元，負債比率降至3.96%，財務結構健全、資金充裕。在此基礎下辦理現金減資，可降低流通在外股數、提高每股盈餘與每股淨值，進一步優化資本體質、提升股東權益報酬率。他強調，公司預估今年下半年可動用資金及子公司匯回資金合計可達11億元，現金流量充裕，本次減資對財務和營運均無影響，且可優化公司資本結構。

在股利政策方面，聯發擬配發去年盈餘每股現金股利0.2元，優於過去兩年表現。市場看好，聯發以減資＋股利並行，有助收斂股本、提高每股獲利表現，同時強化資本運用效率。