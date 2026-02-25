散熱三雄1月營收年增率都超過100% 雙鴻率先攻漲停

台股25日繼續向上猛衝，盤中大漲逾700點，資金都湧向AI相關權值類股，台積電（2330）飆上2,025元新天價，台達電（2308）也大漲約5%。

散熱族群也表現強勢，雙鴻（3324）、尼得科超眾（6230）盤中漲亮燈，奇鋐（3017）上漲逾8%，富世達（6805）上漲逾5%。奇鋐、雙鴻、富世達1月營收年增率都超過100%，營收數字與2025年第4季月份的高峰相當，顯示AI市場仍持續火熱。

奇鋐元月營收170.03億元，月增21.9%、年增150%，為歷史次高；富世達元月14.04億元，月增18.3%、年增115%，同步改寫單月次高。雙鴻元月營收30.4億元，連續三個月改寫單月歷史新高紀錄，月增7.8%，年增121.5%，主要受惠人工智慧（AI）相關需求持續熱絡。

奇鋐日前法說會上指出，隨著美系CSP大客戶持續擴大AI資本支出，公司訂單能見度愈來愈高，目前已看到2028年，現階段不僅訂單應接不暇，甚至可說是「產能追不上訂單」，預料今年越南新廠產能開出後，業績表現將更勝去年。

據了解，奇鋐目前在GPU伺服器與ASIC伺服器均有布局，GPU伺服器水冷零組件比重約占七成，ASIC約占三成。法人指出，奇鋐的營收結構已高度集中在資料中心與高效能運算應用，目前伺服器產品占營收已超過50%。

雙鴻主要水冷客戶為美超微，美超微（SMCI）原先預估輝達（NVIDIA）GB300出貨量僅5,000櫃，但法人透過供應鏈調查發現，實際備貨量達約8,000櫃，大幅優於預期。雙鴻可望受惠水冷板及分岐管出貨量提升，預估第1季營收可望季增11%、年增91%。

法人認為，雙鴻下一個主要客戶將是AWS，明年AWS T4機櫃將僅有水冷方案，帶動相關產品需求大幅提升，同時雙鴻今年亦取得水對水CDU訂單，預估全年水冷營收比重達62%、2027年進一步攀升達68%。

雙鴻股價今衝漲停板1,155元，奇鋐也同步大漲逾7%，一度漲至1,695元；富世達盤中漲幅逾5%。