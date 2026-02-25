台股衝破3萬5千點 台積電站上2,000元大關、南茂法說會報喜亮燈漲停

講過很多次了，投資股票要長期投資、看長不看短，所以24日台積電（2330）的大漲65元，只要高興5分鐘就好，重點是過年期間的台積電ADR明明漲幅有2.34％這麼多，但是馬年新春開紅盤的第一天（23日）

2026-02-25 07:56