台股衝破3萬5千點 台積電站上2,000元大關、南茂法說會報喜亮燈漲停
台股25日早盤延續多頭氣勢，在電子權值股帶動下，大盤一舉突破35,000點關卡、續創新高；台積電（2330）開高走強，盤中正式站上2,000元大關，改寫新天價，成為推升指數的最大動能。
隨台積電股價站上2,000元，市場也聚焦其市值再攀新高。若以台積電普通股發行股數約259.33億股估算，股價2,000元對應市值約51.9兆元。
另外，隨台積電股價站上2,000元，除市值再創高外，也再度掀起「神山造富」話題。根據《鏡報新聞網》報導，若以每股2,000元基準推算，台積電副總經理級以上共23位高階主管，其個人持股市值全數跨過億元門檻；其中執行副總經理暨共同營運長秦永沛持股市值更突破百億元，凸顯台積電股價走高帶動高階管理層身價水漲船高的效應。
個股方面，封測廠南茂（8150）受惠24日法說會釋出利多題材，今早盤開盤直接亮燈漲停、股價衝上65元。市場解讀，南茂法說會除揭示營運展望正向，也帶出記憶體封測報價調整等訊息，加上董事會決議擬配發每股1.23元，多重題材共振，推升股價強勢表態。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。