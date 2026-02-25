台股大漲逾750點 台積電再攻天價登2025元
台股今天開高走高，盤中大漲逾750點，上攻達35450點，再寫盤中指數新高，台積電盤中漲60元，至2025元，再寫新天價，AI伺服器族群勁揚，散熱族群強漲，記憶體和PCB股稍見熄火。
市場再度關注人工智慧（AI）熱潮帶來的潛在利多，美股今天收漲，費城半導體指數上漲1.45%，台積電ADR漲4.25%，帶動台股今天開高走高。
台股今天以34753.3點開高，盤中指數大漲逾750點，上攻達35450點，再寫盤中指數歷史新高。
截至10時55分左右，台股加權指數上漲逾750點，至35452點，漲幅2.1%，電子股漲2.5%，金融股漲0.1%、櫃買指數漲0.19%。
觀察權值股表現，台積電盤中上漲60元，至2025元，漲幅3.05%，鴻海上漲5.17%、台達電漲逾3%、聯發科漲近2%。
AI伺服器族群雀躍，廣達、緯創、緯穎股價勁揚，散熱族群如健策、奇鋐漲逾5%，雙鴻漲停。
記憶體族群熄火，華邦電、南亞科下跌逾4%；PCB族群漲跌互見，欣興、景碩平盤附近震盪，坐擁低軌衛星題材的華通挫近8%，南電漲逾5%，尖點、台光電勁揚。
觀察高價股走勢，股王信驊震盪，盤中下跌約1.7%，精測、川湖、健策、奇鋐、富世達、智邦等漲幅逾5%，台股達到「37千金」。
