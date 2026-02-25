快訊

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

為什麼旅館床單全是白色的？業者揭密：與1因素有關

台股大漲逾750點 台積電再攻天價登2025元

中央社／ 台北25日電

台股今天開高走高，盤中大漲逾750點，上攻達35450點，再寫盤中指數新高，台積電盤中漲60元，至2025元，再寫新天價，AI伺服器族群勁揚，散熱族群強漲，記憶體和PCB股稍見熄火。

市場再度關注人工智慧（AI）熱潮帶來的潛在利多，美股今天收漲，費城半導體指數上漲1.45%，台積電ADR漲4.25%，帶動台股今天開高走高。

台股今天以34753.3點開高，盤中指數大漲逾750點，上攻達35450點，再寫盤中指數歷史新高。

截至10時55分左右，台股加權指數上漲逾750點，至35452點，漲幅2.1%，電子股漲2.5%，金融股漲0.1%、櫃買指數漲0.19%。

觀察權值股表現，台積電盤中上漲60元，至2025元，漲幅3.05%，鴻海上漲5.17%、台達電漲逾3%、聯發科漲近2%。

AI伺服器族群雀躍，廣達、緯創、緯穎股價勁揚，散熱族群如健策、奇鋐漲逾5%，雙鴻漲停。

記憶體族群熄火，華邦電、南亞科下跌逾4%；PCB族群漲跌互見，欣興、景碩平盤附近震盪，坐擁低軌衛星題材的華通挫近8%，南電漲逾5%，尖點、台光電勁揚。

觀察高價股走勢，股王信驊震盪，盤中下跌約1.7%，精測、川湖、健策、奇鋐、富世達、智邦等漲幅逾5%，台股達到「37千金」。

台積電 台股

延伸閱讀

買台Ｘ電系列穩贏？台積電衝上2,025元新天價 台達電、台光電再創新高

台股大漲927點登歷史第二！網平常心：點位高正常「看漲幅才準」

台積電（2330）「蛋清」囉！阿格力：不要太預設立場ADR來看已到2400元

謝金河曝婆媽長抱台積電變富豪！Dcard網友狠酸倖存者偏差：本來就超有錢吧？

相關新聞

台股衝上3萬5 台積電直奔2000元

台北股市25日開盤一舉衝過3萬5千點大關，再創新紀錄。美股在科技股領軍下全面反彈，在台積電ADR大漲4.25％的激勵下，...

台積電登上2,000元天價！台股同步突破35,000點大關

超微等科技股領漲，美股四大指數昨夜全面彈升，台股ADR隨之勁揚，台積電ADR大漲4.25%，激勵台積電期貨盤後漲40元、...

AMD 與 Meta 晶片部署協議總價值上看1,000美元 台股 ODM 同步受惠

24日AMD（超微）宣布與Meta達成一項為期五年、規模達6GW的客製化AI晶片部署協議，總價值預估約600~1000億...

台積電外資喊「買進、調高目標價」卻狂賣？3大真實原因曝光：散戶這樣做就能贏

講過很多次了，投資股票要長期投資、看長不看短，所以24日台積電（2330）的大漲65元，只要高興5分鐘就好，重點是過年期間的台積電ADR明明漲幅有2.34％這麼多，但是馬年新春開紅盤的第一天（23日）

該降溫了？台積電連日創高 遭證交所列入注意股票

該降溫了？台積電（2330）股價連日創高，但臺灣證券交易所24日公告，台積電因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185...

國泰金國民經濟信心調查 股市樂觀指數下滑

春節連假結束後台股連日上漲，昨（24）日漲逾900點，國泰金控2月國民經濟信心調查顯示，風險偏好指數上升至25.4，續創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。