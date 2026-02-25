AMD 與 Meta 晶片部署協議總價值上看1,000美元 台股 ODM 同步受惠

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

24日AMD（超微）宣布與Meta達成一項為期五年、規模達6GW的客製化AI晶片部署協議，總價值預估約600~1000億美元，預計於今年下半年開始量產。作為交換，AMD向Meta發行認股權證。法人表示，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）等相關協力廠皆有望受惠。

根據外媒報導，AMD正在設計一款專門為Meta工作負載量身定製的半定製MI450 GPU，預計初始出貨將於2026年下半年開始；同時AMD向Meta發行了最多1.6億股（約占10%股權）的績效型認股權證，行使條件將與AMD的出貨里程碑及股價表現（最高達600美元）掛鉤。高盛指出，這場協議是Meta用潛在股權換取了AMD的深度定製服務與長期供貨承諾，AMD則用未來股權稀釋換取了頂級超大規模雲廠商的確定性訂單和市場份額背書。

緯創先前在法說會上曾表示，近期新竹廠的產能擴充，便是為了第二大客戶所準備，而這場合作協議無疑也是在為其做背書，當產能逐漸開出，緯創就能配合新產品出貨，成為營收來源的另一大支柱，而旗下的緯穎也有望同步受惠，完成後續L10、L11生產。

