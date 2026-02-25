00988A 人氣旺 成交量稱霸海外 ETF
美股四大指數全面收漲，台積電（2330）25日飆到2,000元歷史天價，台股跟著飛越35,000點大關，主動式ETF強強滾，除了主動統一台股增長（00981A）早盤上漲逾2%，主動統一全球創新（00988A），開春以來連三漲，吸引多頭搶進，成交量居所有海外ETF之冠，股價也續創掛牌新高。
受美股四大指數走強激勵，台指期夜盤上漲378點，漲幅1.09%，攻上35,215點大關，帶動台股25日開盤跳空上漲逾400點、漲幅1.2%，強勢站上35,000點。權王台積電再創新天價，早盤攻上2,000元，市值攀高至51.8兆元。
不只台股ETF勁揚，海外型ETF也表現亮眼，主動統一全球創新（00988A），延續年前氣勢，開春以來連三漲，強勢績效大舉吸金，成交量居海外ETF之冠，早盤股價以13.25元，持續改寫掛牌新高。
