台積電登上2,000元天價！台股同步突破35,000點大關

超微等科技股領漲，美股四大指數昨夜全面彈升，台股ADR隨之勁揚，台積電ADR大漲4.25%，激勵台積電期貨盤後漲40元、飆上2,015元，台指期夜盤同步大漲378點、站上35,215點。漲勢一路延續至25日開盤，台積電（2330）開高30元、報1,995元，大盤開高52.49點、報34,753.31點，台積電旋即站上2,000元天價，台股同步創高突破35,000點關卡，大盤漲點一度擴大至近500點、觸及35,192.60點歷史新高。

五大權值股表現上，台積電無視因近6日收盤價價差達185元，且24日以最高價1,965元作收，遭列注意股，仍挾ADR強漲利多，寫下新天價2,000元，並帶動台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光（3711）投控同步開高。

類股方面，玻陶、塑膠、其他電子、光電、電腦設備、電子零組件族群相對強勢；金融、鋼鐵、其他類股逆勢小跌，表現相對落後。

回顧台股24日表現，在權王台積電創高領攻下，大盤盤中一度狂飆1,013.16點、觸及34,786.42點，終場則大漲927.56點，報34,700.82點，同步刷新盤中與收盤歷史新高，更一舉改寫台股史上單日漲點第二大紀錄。

籌碼面上，三大法人24日聯手買超842.41億元，包括：外資買超627.34億元、投信買超61.59億元、自營商買超（合計）153.49億元。

法人指出，美股科技股轉強，AMD奪Meta大單飆近9%，ASML新技術助攻台積電獲利，NVIDIA財報成焦點，台股劍指35,000點。惟Donald Trump擬擴大232關稅、高市早苗對升息保留，指數高檔震盪，選股優於選市。