台積電登上2,000元天價！台股同步突破35,000點大關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股。圖／聯合報資料庫
台股。圖／聯合報資料庫

超微等科技股領漲，美股四大指數昨夜全面彈升，台股ADR隨之勁揚，台積電ADR大漲4.25%，激勵台積電期貨盤後漲40元、飆上2,015元，台指期夜盤同步大漲378點、站上35,215點。漲勢一路延續至25日開盤，台積電（2330）開高30元、報1,995元，大盤開高52.49點、報34,753.31點，台積電旋即站上2,000元天價，台股同步創高突破35,000點關卡，大盤漲點一度擴大至近500點、觸及35,192.60點歷史新高。

五大權值股表現上，台積電無視因近6日收盤價價差達185元，且24日以最高價1,965元作收，遭列注意股，仍挾ADR強漲利多，寫下新天價2,000元，並帶動台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光（3711）投控同步開高。

類股方面，玻陶、塑膠、其他電子、光電、電腦設備、電子零組件族群相對強勢；金融、鋼鐵、其他類股逆勢小跌，表現相對落後。

回顧台股24日表現，在權王台積電創高領攻下，大盤盤中一度狂飆1,013.16點、觸及34,786.42點，終場則大漲927.56點，報34,700.82點，同步刷新盤中與收盤歷史新高，更一舉改寫台股史上單日漲點第二大紀錄。

籌碼面上，三大法人24日聯手買超842.41億元，包括：外資買超627.34億元、投信買超61.59億元、自營商買超（合計）153.49億元。

法人指出，美股科技股轉強，AMD奪Meta大單飆近9%，ASML新技術助攻台積電獲利，NVIDIA財報成焦點，台股劍指35,000點。惟Donald Trump擬擴大232關稅、高市早苗對升息保留，指數高檔震盪，選股優於選市。

相關新聞

台股衝上3萬5 台積電直奔2000元

台北股市25日開盤一舉衝過3萬5千點大關，再創新紀錄。美股在科技股領軍下全面反彈，在台積電ADR大漲4.25％的激勵下，...

該降溫了？台積電連日創高 遭證交所列入注意股票

該降溫了？台積電（2330）股價連日創高，但臺灣證券交易所24日公告，台積電因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185...

國泰金國民經濟信心調查 股市樂觀指數下滑

春節連假結束後台股連日上漲，昨（24）日漲逾900點，國泰金控2月國民經濟信心調查顯示，風險偏好指數上升至25.4，續創...

台股作夢行情！喊攻35K 大盤兩天勁揚千點

台股昨（24）日多頭士氣如虹，在外資大買627.3億元、點火台積電等電子權值股下，作夢行情正式啟動，終場指數大漲927點...

台積電盤後交易價 飆上2,073.3元

台積電昨（24）日大漲65元收1,965元，改寫收盤新天價，盤後鉅額交易更出現20張成交2,073.3元新高價，首度出現...

