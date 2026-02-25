台積電外資喊「買進、調高目標價」卻狂賣？3大真實原因曝光：散戶這樣做就能贏

快訊

聯合新聞網／ 趣 講 股
外資大賣台積電往往是受限法規或調節獲利，散戶只要看懂基本面並長期抱緊，就能輕鬆戰勝外資。記者杜建重／攝影
外資大賣台積電往往是受限法規或調節獲利，散戶只要看懂基本面並長期抱緊，就能輕鬆戰勝外資。記者杜建重／攝影

講過很多次了，投資股票要長期投資、看長不看短，所以24日台積電（2330）的大漲65元，只要高興5分鐘就好，重點是過年期間的台積電ADR明明漲幅有2.34％這麼多，但是馬年新春開紅盤的第一天（23日），台積電的股價卻是開高走低、收盤反而跌了15元，讓很多台積電的散戶嚇一大跳。

大砍台積電股票的兇手明顯就是外資，因為這一天台積電成交量近7萬張，外資就賣超了1.7萬張，況且當天整個外資其實是總買超台股83億元的，這樣也太針對台積電來賣了吧？！而且最近30個交易日，外資合計就賣超了17萬張的台積電。

奇怪了？外資發布的台積電研究報告，不是一致都說「買進、調高目標價」嗎？先來搞懂外資這種言行不一的其中原因和道理，長抱台積電股票的股民，才能不被外資的大賣超給嚇呆了！

​一、為了符合法規

有時候外資賣台積電，不是因為台積電不好，而是因為台積電「太好了」。因為當台積電的股價不斷攀升，它在各大海內、外指數的占比就會過高，超過了許多外資基金、ETF的「單一個股持股上限」比例，那就只好賣一些台積電，來符合法規或內部風險控管規定囉！

二、漲多就是大利空

外資跟散戶一樣，股價漲多了就會想要賣一些來獲利，今年以來台積電的股價已經漲了25％，所以有些抱台積電股票很久的外資，就會賣掉一些、改買其他（例如記憶體）產業、或是漲得少的股票來分散投資。

三、國際情勢變動

外資很看重地緣政治風險、國際情勢、AI是否泡沫等因素，最近就是考量關稅、攻打伊朗、AI公司財報等變化，就把資金部分轉移到其他地區或其他產業，而台積電是外資的大持股標的，當然就賣得多，並不是看壞台積電的營運。

而且近期外資的資金並沒有完全撤出台灣，所以日後只要台積電的營運繼續傳來好消息、AI的需求不變，這些賣出去的外資資金，未來勢必要用更高的價格才能補回台積電的持股，這對於手中已經有台積電股票的小散戶而言，豈不是美事一樁？

想贏外資 謹記三大原則

由此可知，我們小散戶要戰勝外資其實很簡單：

第一、找到台積電這種好股票，就要從頭到尾牢牢地抱緊它，也別想要又賣出、又買回玩波段、賺價差

第二、想做到第一點，就別跟著外資起舞，別被外資的賣超嚇跑

第三、想做到第二點，就要自己研究台積電，包括財報、競爭力、營運版圖、先進製程產業現況...

你最後會發現：外資大賣又大買、少賺很多、還付了證交稅，真傻！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 外資 台股 成交量 價差 ETF 證交稅 馬年

趣 講 股

