台股短線布局 聚焦十大族群

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股昨（24）日金馬年第二個交易日大漲近千點，搶下好彩頭。法人指出，觀察資金流向，市場買盤擴散到漲價循環、規格升級等族群，盤勢健康輪動，包括半導體、封裝測試與檢測等十大族群，將是短線的布局主軸。

法人看好的十大布局焦點族群為半導體、封裝測試與檢測、載板、記憶體、被動元件、低軌衛星、玻纖紗／布／銅箔基板（CCL）、磷化銦、PCB設備與耗材、CPO等。由於族群個股漲勢相對整齊，且具基本面支撐，預期將吸引買盤簇擁。

半導體方面，法人指出，受惠AI需求暢旺，以美商為首的全球雲端服務供應商（CSP）大舉擴張資本支出，將嘉惠台系半導體供應鏈，除先進製程為主的台積電（2330）、封測廠日月光投控（3711）與京元電（2449）外，半導體相關檢測廠也將受惠。

同樣受惠AI催動，利基型零組件廠今年來強勢上漲，成為市場矚目的焦點，如具有缺貨漲價題材護體的記憶體、載板、被動元件、玻纖紗／布／銅箔基板等族群，近期股價屢屢強揚，預期將持續領軍多頭，成為金馬年盤面交投亮點。世界行動通訊大會（MWC）將登場，催化低軌衛星題材發酵，包括華通、燿華、昇達科等指標股股價持續強強滾。

CPO族群則因AI資料中心傳輸需求激增，吸引資金明顯靠攏，推升波若威、上銓、華星光強勢表態，相關需求衍生出的上游關鍵材料磷化銦話題熱，聯亞、穩懋等概念股走勢也相當亮麗。

半導體 AI

台股作夢行情！喊攻35K 大盤兩天勁揚千點

台股昨（24）日多頭士氣如虹，在外資大買627.3億元、點火台積電等電子權值股下，作夢行情正式啟動，終場指數大漲927點...

該降溫了？台積電連日創高 遭證交所列入注意股票

該降溫了？台積電（2330）股價連日創高，但臺灣證券交易所24日公告，台積電因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185...

資金瘋掃電子股！量價前十大僅「這兩檔」傳產上榜 5強高掛漲停

台股24日在權王台積電（2330）領頭衝鋒下，大盤盤中一度狂飆1,013.16點，最高觸及34,786.42點，終場則以...

國泰金國民經濟信心調查 股市樂觀指數下滑

春節連假結束後台股連日上漲，昨（24）日漲逾900點，國泰金控2月國民經濟信心調查顯示，風險偏好指數上升至25.4，續創...

台積電盤後交易價 飆上2,073.3元

台積電昨（24）日大漲65元收1,965元，改寫收盤新天價，盤後鉅額交易更出現20張成交2,073.3元新高價，首度出現...

