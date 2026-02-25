台股短線布局 聚焦十大族群
台股昨（24）日金馬年第二個交易日大漲近千點，搶下好彩頭。法人指出，觀察資金流向，市場買盤擴散到漲價循環、規格升級等族群，盤勢健康輪動，包括半導體、封裝測試與檢測等十大族群，將是短線的布局主軸。
法人看好的十大布局焦點族群為半導體、封裝測試與檢測、載板、記憶體、被動元件、低軌衛星、玻纖紗／布／銅箔基板（CCL）、磷化銦、PCB設備與耗材、CPO等。由於族群個股漲勢相對整齊，且具基本面支撐，預期將吸引買盤簇擁。
半導體方面，法人指出，受惠AI需求暢旺，以美商為首的全球雲端服務供應商（CSP）大舉擴張資本支出，將嘉惠台系半導體供應鏈，除先進製程為主的台積電（2330）、封測廠日月光投控（3711）與京元電（2449）外，半導體相關檢測廠也將受惠。
同樣受惠AI催動，利基型零組件廠今年來強勢上漲，成為市場矚目的焦點，如具有缺貨漲價題材護體的記憶體、載板、被動元件、玻纖紗／布／銅箔基板等族群，近期股價屢屢強揚，預期將持續領軍多頭，成為金馬年盤面交投亮點。世界行動通訊大會（MWC）將登場，催化低軌衛星題材發酵，包括華通、燿華、昇達科等指標股股價持續強強滾。
CPO族群則因AI資料中心傳輸需求激增，吸引資金明顯靠攏，推升波若威、上銓、華星光強勢表態，相關需求衍生出的上游關鍵材料磷化銦話題熱，聯亞、穩懋等概念股走勢也相當亮麗。
