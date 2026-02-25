台積電盤後交易價 飆上2,073.3元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台積電（2330）昨（24）日大漲65元收1,965元，改寫收盤新天價，盤後鉅額交易更出現20張成交2,073.3元新高價，首度出現2,000元價位。法人表示，相較收盤價差108.3元，換算約可貢獻大盤指數近900點，意味大盤挑戰35,000點指日可待。

據證交所統計，台積電昨日盤後鉅額配對交易共12筆，合計1,441張，成交價格在1,905.35至2,073.3元不等，總交易金額28.2億元。

其中，有三筆成交價高於昨日收盤價，分別為2,073.3元成交20張、1,969.81元成交29.325張、1,969.79元成交55.675張。

台積電昨日鉅額交易最高價格2,073.3元，是首度出現突破2,000元整數大關的價位，除次高紀錄落在2月10日的1,975.5元，前12高幾乎都是昨日成交，顯示大戶及法人追價意願相當高。

外資與本土法人已普遍將台積電目標價調高至2,000元以上，最高是里昂證券的3,030元，大型壽險金控旗下投顧最新半導體展望報告，更基於需求與資本支出更加強勁，再度上修CoWoS預期，隱含台積電後市財測仍有上檔空間。

