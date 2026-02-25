台股作夢行情！喊攻35K 大盤兩天勁揚千點

台股昨（24）日多頭士氣如虹，在外資大買627.3億元、點火台積電（2330）等電子權值股下，作夢行情正式啟動，終場指數大漲927點，居史上第二大漲點紀錄，收34,700點，再度改寫歷史新猷。

在市場買盤一路追捧下，丙午馬年開紅盤兩天，加權指數已大漲逾千點、達1,095點；今年以來，短短31個交易日，更是飆漲5,737點，直逼去年全年上漲的5,928點，漲幅19.8%表現相當強勢。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等觀點，昨日台股開高走高、收長紅K棒，再創歷史新高。由於均線多頭排列、日KD向上續揚，短多格局延續，近日將蓄勢上攻35,000點大關。

儘管美股因關稅戰與AI恐慌再起大跌，不過昨日台股多頭士氣如虹，在作夢行情啟動（首季財報公布前的空窗期）下，買盤大舉點火以台積電為首的電子權值股，帶動指數開高收高，盤中更是一度勁揚1,013點，表現相當強勢。

昨日台股再度創下諸多新高紀錄，包括加權指數收34,700點、市值113.09兆元、上市櫃合計121.5兆元、台指期收34,827點、電子類股指數2,146.46點、半導體指數1,173.13點、台積電收盤價1,965元及市值50.95兆元。

盤面上，個股與類股漲多跌少，其中電子股強彈3.3%居領漲焦點；而昨日漲停家數共有71檔亮燈漲停，多以電子股為主，含括記憶體、ABF載板、低軌衛星等多個族群。千金股增加一檔竑騰至34檔，檔數創下史上最多紀錄。

三大法人昨買超842.41億元，居史上第三大單日買超紀錄。其中，外資大幅買超627.3億元，攀史上第四大，連五買、累計買超2,039.2億元；投信買超61.5億元，轉賣為買；自營商買超153.4億元，轉賣為買。八大公股行庫逢高調節，賣超188.7億元。融資餘額連兩日增加，昨增53.3億元，回升至3,774.9億元。