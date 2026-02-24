快訊

中工經營權之爭白熱化…寶佳加碼持股 最後過戶日前目標拉至25%

該降溫了？台積電連日創高 遭證交所列入注意股票

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台積電（2330）24日大漲65元收1,965元，改寫掛牌後歷史新天價。記者余承翰／攝影
該降溫了？台積電（2330）股價連日創高，但臺灣證券交易所24日公告，台積電因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高，列入注意股票名單，引發市場熱議。

台股近期牛氣沖天，2月兩度回測月線修正乖離後，再度啟動波段漲勢，24日大漲927點收34,700點，盤中最高34,786點，雙雙改寫史上最高紀錄，主要推升力道來自權王台積電為首的半導體及AI（人工智慧）供應鏈。

台積電24日大漲65元收1,965元，締造掛牌後歷史新天價，累計2月以來已上漲190元或10.7%，月線有機會拉出連三紅，投信密集加碼扮演主要功臣，反觀外資維持賣多於買慣性。

台積電漲太多、漲太快亦觸發證交所警示機制，24日遭列入注意股票，其他還有中砂、華通、旺宏、燿華、兆赫、瑞軒、欣興、景碩、聯鈞、日月光投控、元晶、雷虎、南電等26檔榜上有名。

不過，證交所表示，有價證券符合第九款至第十三款標準經發布「公布注意交易資訊」者，主要為提醒投資人注意交易風險，僅公布注意交易資訊，不會將其發布為處置有價證券！

