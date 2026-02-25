聽新聞
0:00 / 0:00

艾司摩爾技術報喜！台積盤後交易首破2000大關

聯合報／ 記者尹慧中盧宏奇／台北報導
全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾宣布技術取得突破進展，市場預期最大客戶台積電可望受惠，帶動台積股價攀抵一九六五元的新高，也帶動台股大盤指數大漲九二七點，蓄勢叩關三萬五千點。記者杜建重／攝影
全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾宣布技術取得突破進展，市場預期最大客戶台積電可望受惠，帶動台積股價攀抵一九六五元的新高，也帶動台股大盤指數大漲九二七點，蓄勢叩關三萬五千點。記者杜建重／攝影

全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）宣布技術量能提升，業界看好這項新技術將讓最大客戶台積電吞下「大力丸」，將穩固其晶圓代工龍頭地位，昨吸引市場買盤簇擁，推升股價一度衝上一九七五元天價，市值飆破五十一兆元，終場收一九六五元，創收盤新高價，大漲六十五元，市值也登上五十點九六兆元新紀錄。

此外，台積電昨盤後鉅額交易更出現廿張成交二○七三點三元新高，是首度出現突破兩千元整數大關的價位，除次高紀錄落在二月十日的一九七五點五元，前十二高幾乎都是昨天成交，顯示大戶及法人追價意願相當高。

台股昨在外資大買六二七點三億元、點火台積電等電子權值股下，終場指數大漲九二七點，創史上第二大漲點，收三萬四七○○點。

目前內外資賣方大多在台積電一月中的法說會後，將目標價調高至兩千元以上，最高是里昂證券三○三○元。大型壽險金控旗下投顧最新半導體展望報告，則基於需求與資本支出更加強勁為由，再度上修CoWoS預期，隱含台積電後市財測仍有上檔空間。

台積 ASML 艾司摩爾 台股

延伸閱讀

台積電價量再創新猷！散戶搶進零股交易 法人：挑戰2000元新天價

台積電收天價1,965元、大漲65元 單日上漲金額追平歷史第三大紀錄

有多少張台積電股票？施振榮霸氣回「多到我自己都不曉得有幾張」

防台積移山 傅崐萁嗆提國安技術保護條例 卓榮泰：歡迎不違憲版

相關新聞

台股35,000點穩了？台積電盤後鉅額交易驚見2,073元歷史天價

台積電（2330）24日大漲65元收1,965元，改寫掛牌後歷史新天價，盤後鉅額交易更出現20張成交2,073.3元新高...

大象要醒了 外資連五買、合計買超鴻海逾10萬張

台股馬年行大運，開紅盤以來連創高，24日收在 34,700.82點，寫收盤歷史新高，大漲927.56點，三大法人同步買...

資金瘋掃電子股！量價前十大僅「這兩檔」傳產上榜 5強高掛漲停

台股24日在權王台積電（2330）領頭衝鋒下，大盤盤中一度狂飆1,013.16點，最高觸及34,786.42點，終場則以...

台積電收天價1,965元、大漲65元 單日上漲金額追平歷史第三大紀錄

台股24日狂飆927.56點，收在34,700.82點，寫收盤新高，領軍功臣首推權王台積電（2330），股價收在1,96...

該降溫了？台積電連日創高 遭證交所列入注意股票

該降溫了？台積電（2330）股價連日創高，但臺灣證券交易所24日公告，台積電因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185...

艾司摩爾技術報喜！台積盤後交易首破2000大關

全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）宣布技術量能提升，業界看好這項新技術將讓最大客戶台積電吞下「大力丸」，將穩固其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。