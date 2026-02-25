國泰金國民經濟信心調查 股市樂觀指數下滑

春節連假結束後台股連日上漲，昨（24）日漲逾900點，國泰金控（2882）2月國民經濟信心調查顯示，風險偏好指數上升至25.4，續創歷史新高，但股市樂觀指數卻較1月的37.0下降至31.5，且預期未來半年台股下跌者較上月增加約4個百分點，顯示民眾對股市態度轉趨謹慎。

此外，針對台美關稅協定內容，48％民眾認為對GDP和股市都有正面影響。

國泰金控調查指出，市場對AI前景看好，台積電財報與展望大幅優於預期，且美國對台關稅將至15％，台股1月明顯走揚，但也加劇股市波動，2月調查顯示，民眾對台股的樂觀指數降至31.5，有22.0%民眾預期未來半年台股會下跌，較上月增加4個百分點，53.4%民眾預期台股上漲，較上月減少1.5個百分點。

另一方面，民眾對於股市的風險偏好仍續創歷史新高，2月從23.9上升至25.4，且有38.8％的民眾有意願持續將現金或定存轉投入股市，較上月增加1.7個百分點，降低投入股市意願者則為13.4%，較上月減少0.2個百分點。綜觀上述兩項指標，顯示民眾雖然願意承擔股市波動風險，但對未來台股的漲勢延續轉趨保守。

針對今年台美關稅協定，國泰金調查顯示，有48%民眾認為協定對GDP和股市有正面影響；13%民眾預期對GDP有負面影響、對股市有正面影響；另有13%民眾認為對GDP和股市都有負面影響。其中，對台股的漲跌福影響，30%民眾預期會推升500到1,000（不含）點，27%民眾預期推升0到500（不含）點。

產業方面，41%民眾預期協定有助於提升半導體產業的國際競爭力，16%民眾認為有助提升傳產國際競爭力，但有19%民眾擔憂造成部分產業外移或就業機會減少。

在總體經濟方面，調查顯示，景氣現況樂觀指數由2.0大幅上升至12.3，景氣展望樂觀指數則從-0.1上升至4.4；針對耐久財大額消費（如汽車、家電等）意願從11.7上升到14.2，對於非耐久財（如食品、衣物）消費意願則從-9.6上升至-7.6，雙雙創下19個月新高。

此外，主計總處本月公布今年台灣今年經濟成長率最新預估為7.71%，CPI上漲1.68％。國泰金2月調查則顯示，民眾對今年經濟成長率的平均預期為3.16%，其中有61%民眾認為會高於3%，顯示對經濟成長預估較保守；民眾對今年平均通膨預期為2.19%，其中有54%認為會高於2%。