就市論勢／高效能運算基建 有潛力

盤勢分析

受惠AI需求持續爆發及龍頭權值股股價創新高激勵，台股金馬年開春即展現強大衝刺力道，加權指數再寫歷史新高，其中強勢類股包含半導體及PCB等族群，主要受惠AI晶片需求和先進製程產能滿載帶動，以及漲價相關題材等。

主計總處預測2026年台灣經濟成長率7.71%，GDP（國內生產毛額）規模首度突破1兆美元。以AI為主的相關輸出美國產品關稅不確定性消除，以及主要的雲端服務業者大幅擴增資本支出，讓台灣出口持續暢旺，拉動全年經濟表現。

預估2026年台股市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。此外，各家ASIC將進入百花齊放態勢，除AWS，包含Google、Meta等都有晶片推出，相關供應鏈仍將維持高速成長。

載板部分預計也將是主要板塊，受惠AI晶片尺寸和層數增加影響，載板將面臨供不應求態勢，加上上游原料持續漲價，預期載板價格將延續2025年底的漲勢。

紡織製鞋族群2025年因市場需求疲弱及關稅等議題，終端品牌大多執行去庫存策略。2025年底庫存去化已到一個段落。此外，2026年世界盃舉辦國主要是在美國、加拿大和墨西哥，尤其美國為消費大國，預期相關聯名產品將在第2季陸續推出，有望推升台灣供應鏈營運成長。

投資建議

台股農曆年後延續上漲格局，主要是AI需求持續強勁，相關類股輪番上漲推升指數走揚。當前盤勢與產業趨勢，首要焦點應放在AI相關科技產業及供應鏈，包括電源管理、高效能運算基礎設施及半導體設備廠務工程等，具備較高成長潛力。

為分散風險，建議可關注降息受惠的金融及受惠長期趨勢的傳產類股龍頭。建議在市場回檔時分批進場。