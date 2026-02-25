六家公司IPO案 過關
衝刺IPO家數，臺灣證券交易所昨（24）日董事會通過六家公司IPO案，包括享溫馨（7760）、晉鋒-KY等申請上市、第一上市案，及華德動能、永悅健康、基龍米克斯、聚恆等申請創新板上市案，後續將依規定陳報主管機關核准後，待完成法定程序擇期掛牌。
享溫馨主要營業項目為視聽歌唱服務與餐飲服務，實收資本額為6億元，2024年營收達13.17億元，稅前純益1.13億元，每股稅後純益（EPS）2元，上市申請由台新證券主辦。華德動能由車王電轉投資，輔導承銷商為群益金鼎證券，主要業務為電動巴士及附屬設備，內銷占比92.7%，2025年前三季稅前純益6,733萬元，EPS為0.56元。
永悅健康輔導上市承銷商為台新證券，主要業務為健康資訊系統應用服務及解決方案、健康媒體廣告行銷，內銷占比96.9%，2025年前三季稅前純損1.38億元，每股稅後純損為3.34元。
