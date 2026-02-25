臺灣證券交易所董事長林修銘宣示，證交所今年業務推廣有四大面向，包括提升企業價值、升級創新板制度、深化商品創新及鏈結國際發展，將攜手市場參與者共創新高峰，加速配合政策共同推動台灣邁向亞洲資產管理中心願景。

首先，為厚植資本市場深度。證交所今年將全力推動「提升企業價值計畫（Power Up Plan 2.0）」，透過修訂揭露指引，引導上市公司從投資人視角出發，鼓勵企業說明中長期的營運策略與資本配置規劃，以具體的強化措施提升企業價值。證交所也將運用集團資源，深化上市公司與機構投資人的議合機制，強化IR議合服務平台功能與多元曝光；針對流動性相對不足但基本面良好的企業，將持續與證券商合作，強化造市制度，協助具潛力的隱形冠軍由「被看見」邁向「被投資」。

其次，為壯大我國新創產業聚落，證交所將以亞洲創新籌資平台為引擎，全力打造創新板成為亞洲獨角獸的孵育基地。「創新板3.0」改革措施已全面上路，今年證交所也將攜手創新生態圈夥伴，串聯大型企業、金控集團與國際創投資源，聚焦東南亞、美西矽谷與日本等重點市場，主動出擊爭取具「台灣元素」的優質海外企業來台上市，建構涵蓋前瞻產業的創新聚落，預計今年將有超過15至20家企業申請創新板掛牌，讓台灣成為亞太創新企業上市首選平台。

第三，在商品發展方面，隨ETF市場規模穩居亞太前列，證交所今年將致力於豐富商品選擇，除持續壯大主動式與多資產ETF外，更將輔導業者發行新型態ETF，並積極發展多樣化的指數編製服務，推廣台股指數的海外應用。

此外，證交所也將推動ETF申贖平台的自動化，並針對雙幣ETF交易制度，研議開放於初級市場作幣別交換的可行性。透過法規鬆綁與基礎建設的優化，致力於提供市場參與者彈性且有效率的交易環境，鞏固我國ETF市場於亞太地區的領先地位。

最後，國際鏈結部分，憑藉台日商品雙向掛牌成功經驗，連結日股與台股的ETF規模的持續成長，展現跨境合作的發展潛力。