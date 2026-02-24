台積電價量再創新猷！散戶搶進零股交易 法人：挑戰2000元新天價

快訊

中央社／ 台北24日電
台積電股價今天大爆發，盤中急拉，最高觸1975元，大漲75元，創歷史新天價，終場收1965元，漲65元，創收盤新高。台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台積電股價今天大爆發，盤中急拉，最高觸1975元，大漲75元，創歷史新天價，終場收1965元，漲65元，創收盤新高。法人分析，市場看好台灣半導體、伺服器、設備與高階製程為主的人工智慧（AI）硬體供應鏈，台積電短線挑戰2000元新關卡。

根據台灣證券交易所統計，台積電今天收盤市值衝上新台幣50.95兆元新高，帶動上市公司總市值衝上歷史新高113.1兆元。台積電占上市公司權重達45.05%，台積電今天收漲65元，對加權指數貢獻達517點。

據統計，台積電單一個股今天成交值達864.1億元，占台股集中市場成交值8618.09億元比重10.02%。除了外資終結連2賣、今天加碼台積電6887張助攻外，投信今天也敲進台積電1492張，投信連13買。

除了法人，散戶也勇於搶進台積電零股交易，根據統計，台積電今天盤中零股成交金額達37.39億元、成交筆數7.86萬筆，均位居個股第1；盤後零股交易成交筆數1869筆、成交金額達1.19億元，均位居個股盤後零股交易首位。

台積電受惠人工智慧（AI）對先進製程及先進封裝需求強勁，1月營收創下歷史新高，達到新台幣4012.55億元，台積電預期，今年營運可望持續強勁成長，美元營收將成長接近30%。

台積電先前在1月法人說明會中指出，AI市場近期發展情勢非常正向，2025年AI加速器營收比重達17%至19%。

