台股35,000點穩了？台積電盤後鉅額交易驚見2,073元歷史天價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台積電（2330）24日大漲65元收1,965元，改寫掛牌後歷史新天價，盤後鉅額交易更出現20張成交2,073.3元新高。記者余承翰／攝影
台積電（2330）24日大漲65元收1,965元，改寫掛牌後歷史新天價，盤後鉅額交易更出現20張成交2,073.3元新高。法人表示，相較收盤價差108.3元，換算約可貢獻大盤指數近900點，意味大盤挑戰35,000點指日可待。

台股今日由台積電、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等電子權值股領漲，盤中最高攻抵34,786點，終場收在34,700點，三大法人買盤全部回歸，且技術面維持多頭型態，距離35,000點僅300點，套句市場人士的話「眼一眨就過去了」。

根據證交所統計，台積電今日盤後鉅額配對交易共12筆，合計1,441張，成交價格在1,905.35至2,073.3元不等，總交易金額28.2億元，其中，有三筆成交價高於今日收盤價，分別為2,073.3元成交20張、1,969.81元成交29.325張、1,969.79張成交55.675張。

集中市場今日整體鉅額交易量63.9億元，台積電占比約44.2%，其餘重要指標股還包括嘉澤（3533）、弘塑（3131）、智邦（2345）、亞德客-KY（1590）等千金股，及欣興（3037）、日月光投控、光寶科（2301）等人工智慧（AI）供應鏈。

台積電 台股

