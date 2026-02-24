鑫科財報／2025年由盈轉虧、每股虧0.08元 2026年看好FOPLP載板需求

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
鑫科公司。圖／截自官網
鑫科公司。圖／截自官網

鑫科（3663）24日公告2025年合併財報，去年第4季歸屬母公司業主淨損42.6萬元，較前季淨損540.9萬元明顯縮減，但較同期由盈轉虧，每股淨損0.01元。2025年全年歸屬母公司業主淨損820.7萬元，較前年純益4,978.5萬元轉虧，每股淨損0.08元。

鑫科指出，獲利衰退主因在於主力面板靶材營收下滑，且介電靶與載具等高毛利產品出貨不如預期，加上子公司中鋼精材受原料價格震盪衝擊。

展望2026年，鑫科採取多元策略力求回穩。在半導體布局方面，鑫科已成為面板級扇出型封裝（FOPLP）金屬載板唯一技轉方認可供應商，隨著歐美客戶今年設置新產線，可望帶動新波需求。

法人看好，其低軌衛星用Invar材料2026年預計持續放量，國防及船舶用高純銅合金也規畫於今年量產。公司則表示，將致力提高自主製造能力，並深化與中鋼（2002）精材的技術整合，對未來營運持謹慎樂觀態度。

