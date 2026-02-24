大象要醒了 外資連五買、合計買超鴻海逾10萬張

台股馬年行大運，開紅盤以來連創高，24日收在34,700.82點，寫收盤歷史新高，大漲927.56點，三大法人同步買超，尤其是外資買超627.33億元，統計外資買超前十名個股中，買超聯電（2303）最多，鴻海（2317）也名列其中，獲外資買超37,264張， 連五買，合計買超10萬2,860張；另外創收盤天價的台積電（2330）也獲外資轉為買超。

台股24日開高247.45點，以34,020.71點開出，大盤指數開高走高，尾盤曾拉升至34,786.42點，狂漲1,013.16點，寫歷史新高，終場則是收在34,700.82點，上漲927.56點，創歷史單日第二大漲點，漲幅2.75%，創收盤新高，站上34,000點關卡。

台股狂飆，台積電為領軍衝關的要角，早盤以1,915元開出，約在10時25分左右出現近90度急拉，股價由1,945元一口氣衝達1,975元，大漲75元，漲幅3.95%，寫歷史新高價，盤中貢獻大盤指數超過600點，市值激增至51兆2,166億元，終場則是收在1,965元，上漲65元，市值50兆9,574億元，影響大盤指數約541點。

台股大漲，三大法人同步買超，統計三大法人合計買超836.86億元，外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超627.34億元，投信買超56.04億元；自營商回補（合計）153.49億元，其中自營商（自行買賣）買超55.42億元、自營商（避險）買超98.07億元。

統計外資買超前十大個股中，買超聯電64,786張，居外資買超第一名，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）則是外資單日買超的第二名、第三名，被動元件 的國巨*（2327）、記憶體的力積電（6770）也獲外資青睞，進榜外資買超前十名個股中僅1檔傳產股，外資買超南亞（1303）30,292張。

另外，鴻海則是獲外資買超37,264張，連五買，股價收在232元，投信則是買超653張， 連三買，自營商買超1,434張，連五買；台積電創盤中及收盤新高，外資終止連二賣轉為買超6,887張，投信買超1,492張，連十三買，自營商買超1,182張，合計三大法人買超9,561張。