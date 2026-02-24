資金瘋掃電子股！量價前十大僅「這兩檔」傳產上榜 5強高掛漲停

台股24日在權王台積電（2330）領頭衝鋒下，大盤盤中一度狂飆1,013.16點，最高觸及34,786.42點，終場則以大漲927.56點作收，報34,700.82點。今日不僅同步刷新盤中與收盤的歷史天價，更一舉改寫台股史上單日漲點(盤中與收盤)第二大的輝煌紀錄。

觀察今日成交值與成交量前十大名單，幾乎清一色由電子與半導體包辦，呈現權值股領軍、記憶體與載板助陣局勢，而傳產股僅台玻（1802）、南亞（1303）2檔上榜，資金集中度明顯提升。股價表現上，欣興（3037）、華通（2313）、力積電（6770）、金居（8358）、台玻皆剽悍漲停，唯一收黑的為元大台灣50反1（00632R）、跌3.18%。

以成交值榜單觀察，台積電以796.61億元穩居榜首，股價盤中最高來到1,975元，終場大漲3.42%、至1,965元，貢獻大盤漲點540點，成為推升指數改寫歷史高點的關鍵引擎。載板龍頭欣興成交值364.94億元，股價強攻漲停446元、再創歷史新高，與同樣亮燈的華通相互呼應，顯示ABF與高階PCB需求題材吸金效應延燒。

記憶體族群更是量價齊發。華邦電（2344）、南亞科（2408）分列成交值第三與第四名；力積電不僅成交值擠進前十，更以33.4萬張成交量排名人氣第三，股價亮燈漲停，成為盤面最具人氣指標之一，反映資金對成熟製程與記憶體復甦題材的高度聚焦。

從成交量觀察，面板雙虎群創（3481）與友達（2409）分居第一、四名，顯示低價電子股具備高周轉特性；傳產方面，台玻、南亞挾玻纖布題材重獲青睞，同步放量上攻。

ETF動向亦值得關注。凱基台灣TOP50（009816）與元大台灣50雙雙入列量榜，顯示被動資金同步加碼；反向ETF元大台灣50反1則呈現下跌，與指數強勢走勢相呼應。