快訊

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

聽新聞
0:00 / 0:00

資金瘋掃電子股！量價前十大僅「這兩檔」傳產上榜 5強高掛漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股24日在權王台積電（2330）領頭衝鋒下，大盤盤中一度狂飆1,013.16點，最高觸及34,786.42點，終場則以大漲927.56點作收，報34,700.82點。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股24日在權王台積電（2330）領頭衝鋒下，大盤盤中一度狂飆1,013.16點，最高觸及34,786.42點，終場則以大漲927.56點作收，報34,700.82點。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股24日在權王台積電（2330）領頭衝鋒下，大盤盤中一度狂飆1,013.16點，最高觸及34,786.42點，終場則以大漲927.56點作收，報34,700.82點。今日不僅同步刷新盤中與收盤的歷史天價，更一舉改寫台股史上單日漲點(盤中與收盤)第二大的輝煌紀錄。

觀察今日成交值與成交量前十大名單，幾乎清一色由電子與半導體包辦，呈現權值股領軍、記憶體與載板助陣局勢，而傳產股僅台玻（1802）、南亞（1303）2檔上榜，資金集中度明顯提升。股價表現上，欣興（3037）、華通（2313）、力積電（6770）、金居（8358）、台玻皆剽悍漲停，唯一收黑的為元大台灣50反1（00632R）、跌3.18%。

以成交值榜單觀察，台積電以796.61億元穩居榜首，股價盤中最高來到1,975元，終場大漲3.42%、至1,965元，貢獻大盤漲點540點，成為推升指數改寫歷史高點的關鍵引擎。載板龍頭欣興成交值364.94億元，股價強攻漲停446元、再創歷史新高，與同樣亮燈的華通相互呼應，顯示ABF與高階PCB需求題材吸金效應延燒。

記憶體族群更是量價齊發。華邦電（2344）、南亞科（2408）分列成交值第三與第四名；力積電不僅成交值擠進前十，更以33.4萬張成交量排名人氣第三，股價亮燈漲停，成為盤面最具人氣指標之一，反映資金對成熟製程與記憶體復甦題材的高度聚焦。

從成交量觀察，面板雙虎群創（3481）與友達（2409）分居第一、四名，顯示低價電子股具備高周轉特性；傳產方面，台玻、南亞挾玻纖布題材重獲青睞，同步放量上攻。

ETF動向亦值得關注。凱基台灣TOP50（009816）與元大台灣50雙雙入列量榜，顯示被動資金同步加碼；反向ETF元大台灣50反1則呈現下跌，與指數強勢走勢相呼應。

成交值前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表
成交值前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表
成交量前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表
成交量前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表

台股 台積電 南亞科 台玻

延伸閱讀

00735績效封王！近1年報酬率衝90.38% 法人看好吃滿台、韓股記憶體利多

政策大紅包！屋頂發電8月強制上路 聯合再生、茂迪高掛漲停

跟著台積電一起飛！特化再飆高 這兩檔漲停鎖死

台股噴900點創高！記憶體雙強助陣 旺宏打趴外資賣壓、力積電衝人氣王

相關新聞

資金瘋掃電子股！量價前十大僅「這兩檔」傳產上榜 5強高掛漲停

台股24日在權王台積電（2330）領頭衝鋒下，大盤盤中一度狂飆1,013.16點，最高觸及34,786.42點，終場則以...

台積電收天價1,965元、大漲65元 單日上漲金額追平歷史第三大紀錄

台股24日狂飆927.56點，收在34,700.82點，寫收盤新高，領軍功臣首推權王台積電（2330），股價收在1,96...

三大法人爆買836億！外資砸627億、自營商翻多 台股飆927點擁34千金

台股24日受惠權王台積電（2330）續寫收盤天價1,965元激勵，大盤同步改寫盤中34,786.42點、收盤34,700...

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

台股馬年氣勢如虹，24日盤中與收盤指數同步改寫歷史新高，日K線連六紅、已連五個交易日累計狂飆2,917點，盤中最高34,...

台積電發威衝上1975元 台股今日早盤大漲近千點

台積電今日再發威，帶動台股大盤指數今日早盤上漲近千點。台積電盤中再現新天價，最高來到每股1975元，帶動整個大盤氣勢上衝...

玉山投信首檔ETF『00988B 玉山嚴選非投債ETF』3/2正式募集

看好ETF市場蓬勃發展，預備強勢衝刺ETF市場，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)(簡稱：玉山嚴選非投債ETF(本基金之配息來源可能為收

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。