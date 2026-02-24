聯發科執行長蔡力行指能源是 AI 最大限制 台達電再創新高價

台股24日大漲927.56點，收在34,700.82點，漲幅2.75%，成交量略縮至8,370.68億元。除了台積電（2330）大漲3.42%貢獻大盤點數外，第二名貢獻大盤點數的為台達電（2308），收1,385元，上漲6.13%，創下歷史新高。法人分析，輝達（NVIDIA）年底將上市的Vera Rubin預計採用12~18kW電源供應器（PSU），每機價值含量提升。

聯發科（2454）執行長蔡力行先前在2026 ISSCC國際固態電路會議表示，AI發展除了需要系統、先進製程與記憶體，能源依然是至今推動創新最大的限制，他認為下一個十年半導體技術指標的目標與願景，電源與散熱密度將提升20倍。

台達電身為電源供應指標大廠，股價也隨蔡力行的一席話持續衝上歷史新高，而法人也認為台達電的AI伺服器電源業務將在2026年持續看到倍數以上的成長，2025年的GB200／300系列僅出貨約20,000櫃，而今年GB系列、VR機櫃需求量達140,000櫃以上，等同翻了7倍；同時TPU晶片伺服器出貨量也將成長七成。

除了機櫃出貨量大增外，隨著AI機櫃升級，耗電量擴大，2026年底至2027年將大量導入高壓直流電（HVDC）電源櫃，法人預期，隨電力架構從單一PSU、電源模組、電源櫃，再升級至HVDC電源櫃，電源供應商的價值將大幅提升三倍。

機櫃需求持續大增，主要受惠美國四大CSP廠商投入大量的資本支出。橋水基金分析，Alphabet、亞馬遜、Meta與微軟這四大美國科技巨頭預期今年合計將投入約6,500億美元，用於擴大與AI相關的基礎建設，比2025年的4,100億美元大幅增加超過五成。

台達電去年受惠AI伺服器需求，電源供應器功耗大幅提升，已帶動全年伺服器電源占整體營收約23%，年增60%，而伺服器電源營收中有超過五成來自於AI伺服器電源。

台達電今年元月營收496.75億元，月減7.5%，年增32.9%，為同期新高，主要來自AI伺服器出貨成長。籌碼部分，三大法人在台股封關前即同步買超，23日也繼續同買。