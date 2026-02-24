台積電收天價1,965元、大漲65元 單日上漲金額追平歷史第三大紀錄

台股24日狂飆927.56點，收在34,700.82點，寫收盤新高，領軍功臣首推權王台積電（2330），股價收在1,965元，大漲65元，漲幅3.42%，創歷史新高，市值50兆9,574億元，單日上漲金額追平歷史第三大紀錄。

台股24日開高247.45點，以34,020.71點開出，大盤指數開高走高，尾盤曾拉升至34,786.42點，狂漲1,013.16點，創歷史新高，終場則是收在34,700.82點，上漲927.56點，漲幅2.75%，創收盤新高。

台股狂飆，台積電為領軍衝上34,000點大關的要角，早盤以1,915元開出，約在10時25分左右出現近90度急拉，股價由1,945元一口氣衝達1,975元，大漲75元，漲幅3.95%，寫歷史新高價，貢獻大盤指數超過600點，市值激增至51兆2,166億元，終場則是收在1,965元，上漲65元，市值50兆9,574億元。

台積電盤中及收盤都創下歷史新高，收盤上漲65元，則是史上第3度單日大漲65元，單日上漲金額平歷史第三大紀錄；統計台積電單日上漲金額，2026年1月5日收1,670元，上漲85元，漲幅5.36%，為歷史最高的單日上漲金額；2025年4月10日收863元，上漲78元，為歷史第二大單日上漲金額。

單日上漲65元的則有3次，為歷史第三大單日上漲金額紀錄；首先是在2024年8月6日收880元，漲幅7.98%；第二次是2026年2月10日，收在1,880元，漲幅3.58%；第三次是2026年2月24日，收在1,965元，漲幅3.42%。