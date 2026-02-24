快訊

汪小菲升格三寶爸 張蘭喜曝媳婦馬筱梅產下金孫「小馬寶」

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

台積電收天價1,965元、大漲65元 單日上漲金額追平歷史第三大紀錄

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股24日狂飆927.56點，收在34,700.82點，寫收盤新高，領軍功臣首推權王台積電（2330），股價收在1,965元，大漲65元，漲幅3.42%，創歷史新高。記者杜建重／攝影
台股24日狂飆927.56點，收在34,700.82點，寫收盤新高，領軍功臣首推權王台積電（2330），股價收在1,965元，大漲65元，漲幅3.42%，創歷史新高。記者杜建重／攝影

台股24日狂飆927.56點，收在34,700.82點，寫收盤新高，領軍功臣首推權王台積電（2330），股價收在1,965元，大漲65元，漲幅3.42%，創歷史新高，市值50兆9,574億元，單日上漲金額追平歷史第三大紀錄。

台股24日開高247.45點，以34,020.71點開出，大盤指數開高走高，尾盤曾拉升至34,786.42點，狂漲1,013.16點，創歷史新高，終場則是收在34,700.82點，上漲927.56點，漲幅2.75%，創收盤新高。

台股狂飆，台積電為領軍衝上34,000點大關的要角，早盤以1,915元開出，約在10時25分左右出現近90度急拉，股價由1,945元一口氣衝達1,975元，大漲75元，漲幅3.95%，寫歷史新高價，貢獻大盤指數超過600點，市值激增至51兆2,166億元，終場則是收在1,965元，上漲65元，市值50兆9,574億元。

台積電盤中及收盤都創下歷史新高，收盤上漲65元，則是史上第3度單日大漲65元，單日上漲金額平歷史第三大紀錄；統計台積電單日上漲金額，2026年1月5日收1,670元，上漲85元，漲幅5.36%，為歷史最高的單日上漲金額；2025年4月10日收863元，上漲78元，為歷史第二大單日上漲金額。

單日上漲65元的則有3次，為歷史第三大單日上漲金額紀錄；首先是在2024年8月6日收880元，漲幅7.98%；第二次是2026年2月10日，收在1,880元，漲幅3.58%；第三次是2026年2月24日，收在1,965元，漲幅3.42%。

台積電 台股

延伸閱讀

有多少張台積電股票？施振榮霸氣回「多到我自己都不曉得有幾張」

台積電工程師遭撞成植物人 司機雇主賠4480萬 法官：分紅屬經常性薪資

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

台積電發威衝上1975元 台股今日早盤大漲近千點

相關新聞

台積電收天價1,965元、大漲65元 單日上漲金額追平歷史第三大紀錄

台股24日狂飆927.56點，收在34,700.82點，寫收盤新高，領軍功臣首推權王台積電（2330），股價收在1,96...

三大法人爆買836億！外資砸627億、自營商翻多 台股飆927點擁34千金

台股24日受惠權王台積電（2330）續寫收盤天價1,965元激勵，大盤同步改寫盤中34,786.42點、收盤34,700...

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

台股馬年氣勢如虹，24日盤中與收盤指數同步改寫歷史新高，日K線連六紅、已連五個交易日累計狂飆2,917點，盤中最高34,...

台積電發威衝上1975元 台股今日早盤大漲近千點

台積電今日再發威，帶動台股大盤指數今日早盤上漲近千點。台積電盤中再現新天價，最高來到每股1975元，帶動整個大盤氣勢上衝...

馬年台股真的強 該追高或者先停看聽？分析師：用這個來決定…

台股馬年真的強，開紅盤第二天，大盤指數盤中一度飆漲逾900點，短短2個交易日大漲千點，在個時候，投資人該勇敢追高？或是先...

台積電領軍 台股一度暴漲近900點！法人：地緣干擾短暫 趨勢仍在多方

即便美股四大指數23日均收黑，加權指數24日仍開高走高，盤中最高一度暴漲898點至34,671點，再刷新盤中歷史新高紀錄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。