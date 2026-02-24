三大法人爆買836億！外資砸627億、自營商翻多 台股飆927點擁34千金

台股24日受惠權王台積電（2330）續寫收盤天價1,965元激勵，大盤同步改寫盤中34,786.42點、收盤34,700.82點歷史新高，終場大漲927.56點、刷新歷史單日第二大漲點，漲幅2.75%。

此外，竑騰（7751）繼封關日後，再戰千元關卡告捷、收上1,005元，使得台股首見收盤坐擁34千金，但成交值降至8,370.67億元。三大法人更聯手買超836.86億元，其中外資即注資627.34億元、自營商也大力回補。

統計三大法人24日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超627.34億元，投信買超56.04億元；自營商回補（合計）153.49億元，其中自營商（自行買賣）買超55.42億元、自營商（避險）買超98.07億元。

觀察24日市況，上市櫃兩市共計1,074檔上漲、770檔下跌，71檔漲停、僅3檔跌停。從漲停結構來看，資金橫跨半導體、記憶體、綠能與電子零組件等主流族群。

半導體股以光罩（2338）、光環（3234）、力積電（6770）領銜衝鋒，搭配華通（2313）、世界（5347）等電子零組件股助陣；矽光子族群則由波若威（3163）、穩懋（3105）、眾達-KY（4977）強勢表態，資金動能集中且具延續性。

記憶體方面，旺宏（2337）鎖住漲停，終場仍有逾4.2萬張買單排隊，追價意願高昂；政策題材股如聯合再生（3576）、茂迪（6244）則受屋頂光電新制激勵放量走揚，帶動綠能族群人氣回溫。

整體而言，24日漲停家數遍及傳產、科技與綠能各領域，顯示市場短線多頭氛圍濃厚，但在高檔連續漲升下，投資人仍需留意成交量能與籌碼分布變化，以掌握後續走勢節奏。