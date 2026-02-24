快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

三大法人爆買836億！外資砸627億、自營商翻多 台股飆927點擁34千金

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股24日受惠權王台積電（2330）續寫收盤天價1,965元激勵，大盤同步改寫盤中34,786.42點、收盤34,700.82點歷史新高。台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股24日受惠權王台積電（2330）續寫收盤天價1,965元激勵，大盤同步改寫盤中34,786.42點、收盤34,700.82點歷史新高。台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股24日受惠權王台積電（2330）續寫收盤天價1,965元激勵，大盤同步改寫盤中34,786.42點、收盤34,700.82點歷史新高，終場大漲927.56點、刷新歷史單日第二大漲點，漲幅2.75%。

此外，竑騰（7751）繼封關日後，再戰千元關卡告捷、收上1,005元，使得台股首見收盤坐擁34千金，但成交值降至8,370.67億元。三大法人更聯手買超836.86億元，其中外資即注資627.34億元、自營商也大力回補。

統計三大法人24日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超627.34億元，投信買超56.04億元；自營商回補（合計）153.49億元，其中自營商（自行買賣）買超55.42億元、自營商（避險）買超98.07億元。

觀察24日市況，上市櫃兩市共計1,074檔上漲、770檔下跌，71檔漲停、僅3檔跌停。從漲停結構來看，資金橫跨半導體、記憶體、綠能與電子零組件等主流族群。

半導體股以光罩（2338）、光環（3234）、力積電（6770）領銜衝鋒，搭配華通（2313）、世界（5347）等電子零組件股助陣；矽光子族群則由波若威（3163）、穩懋（3105）、眾達-KY（4977）強勢表態，資金動能集中且具延續性。

記憶體方面，旺宏（2337）鎖住漲停，終場仍有逾4.2萬張買單排隊，追價意願高昂；政策題材股如聯合再生（3576）、茂迪（6244）則受屋頂光電新制激勵放量走揚，帶動綠能族群人氣回溫。

整體而言，24日漲停家數遍及傳產、科技與綠能各領域，顯示市場短線多頭氛圍濃厚，但在高檔連續漲升下，投資人仍需留意成交量能與籌碼分布變化，以掌握後續走勢節奏。

台股 台積電

延伸閱讀

台積電發威衝上1975元 台股今日早盤大漲近千點

台股大爆發逾900點 百萬主動式ETF 受益人勇敢抱股過年再賺紅包

台股噴900點創高！記憶體雙強助陣 旺宏打趴外資賣壓、力積電衝人氣王

台積電逆勢美股開高！台股續漲逾500點再創新高

相關新聞

三大法人爆買836億！外資砸627億、自營商翻多 台股飆927點擁34千金

台股24日受惠權王台積電（2330）續寫收盤天價1,965元激勵，大盤同步改寫盤中34,786.42點、收盤34,700...

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

台股馬年氣勢如虹，24日盤中與收盤指數同步改寫歷史新高，日K線連六紅、已連五個交易日累計狂飆2,917點，盤中最高34,...

台積電發威衝上1975元 台股今日早盤大漲近千點

台積電今日再發威，帶動台股大盤指數今日早盤上漲近千點。台積電盤中再現新天價，最高來到每股1975元，帶動整個大盤氣勢上衝...

馬年台股真的強 該追高或者先停看聽？分析師：用這個來決定…

台股馬年真的強，開紅盤第二天，大盤指數盤中一度飆漲逾900點，短短2個交易日大漲千點，在個時候，投資人該勇敢追高？或是先...

台積電領軍 台股一度暴漲近900點！法人：地緣干擾短暫 趨勢仍在多方

即便美股四大指數23日均收黑，加權指數24日仍開高走高，盤中最高一度暴漲898點至34,671點，再刷新盤中歷史新高紀錄...

散戶別再憑感覺拉回買！小童揭「精準抄底萬點反彈」技術：掌握主力成本價

俗話說新手看價高手看量，但成交量除了我們平常看到垂直的那種以時間為單位的成交量之外，其實還有一種水平的價位成交量是可以更好的幫助我們去判斷每一個價位的個別籌碼有多少，進而看出目前做多有利還是觀望就好，也能幫我們評估這邊的突破到底是真突破還是假突破。那這好用的工具到底是什麼，以及實戰當中又應該如何應用？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。