台股連4日創新高 法人：台灣有關稅與產業2優勢

中央社／ 台北24日電

週一美股主要指數全面下跌，道瓊工業指數重挫821.91點，今天台股卻開高走高，集中市場指數終場大漲927.56點，收在34700.82點，連續4個交易日改寫新高。對於台股持續創高表現，法人分析有2大原因。

第一金投顧研究部專業副總經理留政鈺分析，首先是關稅優勢，最近美國關稅又添變數，美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的對等關稅無效，隨後川普依據貿易法第122條款，對全球各國徵收15%關稅。留政鈺指出，這個122條款關稅為期150天，為過渡性，重點應該放在後續的232和301條款。

留政鈺指出，台美政府農曆年前已完成關稅談判，台灣取得232條款的最優惠條件，而台灣最重要的半導體業已經在這個保護傘下，不受影響。即使是新的122條款，台灣的平均稅率比起韓國、日本、中國等主要競爭對手同樣具有優勢。

留政鈺認為，新的關稅變數下，國際資金找新的避風港，台灣除了具有稅率優勢，還有產業優勢。

留政鈺觀察，最近美股下跌很大一個原因，在於市場擔心AI對傳統軟體廠帶來顛覆的憂慮擴大，許多軟體股大跌，如老牌科技巨擘IBM昨天股價重挫13%，為造成道瓊指數大跌的重要禍首。

不過台灣科技業以硬體為主，目前AI仍處於資本支出持續擴大的階段，包括Google、微軟、亞馬遜、Meta等美國4大CSP（雲端服務供應商）最近紛紛上調今年資本支出，合計達到6600億美元，比去年再成長約6成，主要投入各種AI基建，台灣將成為主要受惠者，激勵台股。

留政鈺觀察，今年以來半導體類股股價走勢特別強，以美股為例，統計2026年初至2月23日收盤，標普500指數約下跌0.1%，那斯達克指數下跌2.6%，費城半導體指數卻大漲15.9%，而半導體產業正好是台灣的強項。

