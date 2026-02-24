快訊

ABF 載板供不應求 長廣有戲

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

三段式真空壓模機龍頭廠商長廣（7795）受ABF載板行情帶旺，24日股價收盤大漲8.92%，以415元作收。長廣日前表示，預估今年全球ABF載板將持續供不應求，樂看今年營運。

據了解，摩根士丹利（大摩）近日在最新報告中指出，ABF載板2027年將出現供給短缺，廠商獲利有望倍數成長，並上調台廠欣興（3037）、南電（8046）評等至「優於大盤」，法人更指出，缺貨情況將一路延續至2030年。

長廣穩居三段式真空壓模機市占龍頭。總經理岩田和敏表示，該公司長期深耕IC載板製程設備，核心產品高階ABF載板用真空壓膜機幾乎獨占全球，在產業鏈中具有不可取代的地位。

展望今年，長廣表示，隨著人工智慧（AI）伺服器出貨量大幅增加，所需ABF面積亦隨之提升，使ABF需求隨之大增，預計今年ABF市場重返供不應求。長廣日前指出，因應AI伺服器需求之三段式90噸真空壓膜機，已陸續獲一線載板、CCL廠與PCB日廠訂單，預計今年年一線載板廠亦將進一步陸續下單。

長廣元月營收1.28億元，年減14.47%。

