台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

台股馬年氣勢如虹，24日盤中與收盤指數同步改寫歷史新高，日K線連六紅、已連五個交易日累計狂飆2,917點，盤中最高34,786點，終場收34,700點，大漲927點、漲幅2.7%，成交金額8,370.6億元；櫃買指數強勢跟進，收漲2.5%至311點。台積電（2330）盤中以1,975元再創天價，終場則收1,965元、大漲65元。

台積電ADR周一收跌0.13%，收在370.04美元。不過，台積電今日走勢轉強，早盤股價自1,945元直衝盤中最高1,975元，大漲75元、漲幅3.9%，改寫歷史新高。事實上，在權王領軍下，台積電單日貢獻大盤逾600點，市值同步攀升至51.2兆元，成為推升指數上攻的關鍵。

觀察盤面上，強勢族群多點開花，主要集中在半導體、ABF載板、記憶體、銅箔基板、矽光子、MCU、PCB、晶片電阻、被動元件、石英元件；值得注意的是，ABF載板三雄的欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）股價連二日皆續強，終場亮燈漲停。

記憶體的力積電、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、群聯（8299）、華邦電（2344）、創見（2451）、威剛（3260）、力成（6239）、南亞科（2408）等，紛紛集體走強。34檔千金股漲多於跌，竑騰（7751）漲停最強，力旺（3529）、群聯（8299）、台光電（2383）、台達電（2308）、聯亞（3081）、創意（3443）漲逾半根漲停板，旺矽（6223）、健策（3653）、精測（6510）跌逾2%以上，表現最弱。

此外，本日價漲量增強勢股還包括：世界（5347）、燿華（2367）、光寶科（2301）、全新（2455）、華新科（2492）、日月光（3711）、聯茂（6213）、華通（2313）、波若威（3163）、金居（8358）、台玻（1802）、臻鼎-KY（4958）、訊芯-KY（6451）、力旺（3529）、長廣（7795）等；ETF方面，主動復華未來50、主動統一全球創新、主動安聯台灣、富邦科技、國泰台灣科技龍頭等，同樣價漲量增，表現強勢。

安聯投信台股團隊表示，由於台美已簽署對等貿易協定對等關稅15%不疊加與232條款最惠國待遇，約七成輸美金額屬232適用範圍，加上投資合作MOU保障，實質衝擊有限。

此外，預估今年台股企業獲利成長超過三成，電子丶金融、傳產類股均為正向成長，政策變動屬外部變數，但在既有協議框架下，對台灣供應鏈影響可控，中期趨勢不變，市場焦點仍將回歸產業基本面與企業獲利表現。

統一投顧補充，輝達（NVIDIA）將於25日美股盤後公布財報，3月輝達GTC大會亦將登場，執行長黃仁勳預告將發表震撼產品，市場高度關注AI後市動能。

不過，川普宣布依《貿易法》122條款對各國課徵15%全球性關稅，美伊情勢等，均可能干擾投資人情緒。須留意指數短線恐於高檔震盪，但中期仍偏多看待。

布局方向上，建議聚焦台積電及先進製程、先進封裝供應鏈，高速傳輸（含光通訊）、載板與PCB，以及重電能源、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念股，另散裝航運與生技族群亦可留意。