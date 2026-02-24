不只玻纖布！PCB 熱延燒 材料股受惠 雙鍵再攻漲停、這幾檔也大漲

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

PCB行情燒滾滾，上游材料除銅箔基板（CCL）、玻纖布外，樹脂等化學材料也供不應求，相關個股在24日盤中受資金青睞，雙鍵（4764）攻漲停，南亞（1303）、長興（1717）、國精化（4722）、三晃（1721）盤中均大漲逾半根停板。

銅箔基板（CCL）是PCB的關鍵材料，上游則包含玻纖布、銅箔、及樹脂。法人分析，根據Prismark報告，CCL約占PCB生產成本50-60%；而在CCL的生產中，樹脂又占其成本約20-30%。至於其他材料，玻纖布占比約25-30%，銅箔則是35-40%。法人估算，全球高頻高速CCL、軟性銅箔基板（FCCL）用樹脂市場規模，2019-2026年間年複合成長率將為11.5%。

南亞旗下包辦CCL、銅箔、玻纖布及電子級環氧樹脂等產品。南亞近年積極加速在科技材料領域的布局，專注推動高附加價值電子材料發展，包括銅箔基板、樹脂、玻纖布（紗）及銅箔等高功能材料。南亞元月營收228.72億元，年增11.8%、月增3.5%，年、月雙增。

長興旗下PCB電子材料涵蓋乾膜光阻及CCL產品。長興日前表示，持續看好今年電子材料需求。該公司1月各事業部門營收中，合成樹脂18.35億元，據公開資料概算，月增11.82%；特用材料10.97億元，月增15.47%；電子材料9.52億元，月減15.46%。

國精化以兩大產品切入CCL供應鏈：包含應用於M7以上製程的高速運算5G材料（HC材），及PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）；法人指出，目前市場上有供應、開發M7至M9板材的廠商，均已將該公司5G材料納入供應鏈。因CCL需求火熱，國精化近來受國際大廠追單，擴產計畫大幅提前。

雙鍵（4764）日前表示，電子材料、塑膠添加劑及光固化材料均有突破，接單狀況佳，營運已走出谷底、期待今年持續向上。其中，CCL用樹脂需求持續放大，今年更不排除增資計畫。

銅箔基板 南亞

