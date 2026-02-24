快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國防新銳 Shield AI 助力台灣無人機 法人點名四檔受惠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

中科院日前宣布與美國國防新銳Shield AI簽約，雙方攜手推動AI飛控無人系統的研發、驗證與部署。投顧法人點名，包括穩懋（3105）、全訊（5222）、昇佳電子（6732）、義隆（2458）等四家台廠將是主要受惠者。

根據中科院透過新聞稿發布的合約內容，中科院將運用Shield AI的Hivemind平台，加速發展自主研製的AI飛控系統，應用於自主任務執行及多系統、蜂群式協同作戰，讓單一操作人員可於地面控制站同時監控與指揮多套無人系統。

這次合作整合Hivemind軟體開發套件（SDK）至本土載台，並透過Shield AI提供的即用型整合方案，在多功能無人系統上進行展示與驗證，以支援人力受限情境下的長時間任務運用。

金控旗下投顧法人分析，消耗戰與工業生產與快速補充能力中的戰爭中，蜂群技術重要性將再次凸顯。

法人認為，未來隨國防部軍費支出的提升，包括軍用商規無人機標案 以及無人船艇標案，都將有望出現對於導控無人載具數量的要求，甚至達蜂群標準的軟硬體標準。

Shield AI於2025年宣布與漢翔（2634）簽署團隊合作協議，已於台灣部署、支援並維運相關產品，並正式啟用台北新辦公室。這次再與中科院合作，Shield AI可謂相當支持深耕台灣及相關防衛產業生態系的承諾。

在受惠台廠方面，昇佳電子具備IMU慣性量測單元量產能力，結合感測、GPS 與演算法，將專攻低成本一次性自殺無人機的飛控系統；義隆以輕量化、低功耗等特色搭配自家演算法，預期同合作夥伴打入無人機低階鏡頭。

通訊系統部分，近期開始逐步進行自研晶片，PA廠商包括穩懋、全訊未來有望打入中長距離圖傳、通訊系統提供本土在地解決方案。

AI 中科 無人機

延伸閱讀

弘凱切入新應用 添動能

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

俄烏戰明日滿4年！首爾俄國使館突掛巨大布條寫1句話 韓國抗議被無視

日媒：日本擬修訂防空體制 因應無人機威脅

相關新聞

散戶別再憑感覺拉回買！小童揭「精準抄底萬點反彈」技術：掌握主力成本價

俗話說新手看價高手看量，但成交量除了我們平常看到垂直的那種以時間為單位的成交量之外，其實還有一種水平的價位成交量是可以更好的幫助我們去判斷每一個價位的個別籌碼有多少，進而看出目前做多有利還是觀望就好，也能幫我們評估這邊的突破到底是真突破還是假突破。那這好用的工具到底是什麼，以及實戰當中又應該如何應用？

台積電逆勢美股開高！台股續漲逾500點再創新高

AI對各產業可能造成的衝擊與川普關稅隱憂，衝擊美股四大指數昨夜全面收黑，台積電（2330）ADR隨之小跌0.13%，輝達...

台積電領軍 台股一度暴漲近900點！法人：地緣干擾短暫 趨勢仍在多方

即便美股四大指數23日均收黑，加權指數24日仍開高走高，盤中最高一度暴漲898點至34,671點，再刷新盤中歷史新高紀錄...

馬年台股真的強 該追高或者先停看聽？分析師：用這個來決定…

台股馬年真的強，開紅盤第二天，大盤指數盤中一度飆漲逾900點，短短2個交易日大漲千點，在個時候，投資人該勇敢追高？或是先...

台股飆漲逾800點 台積電近90度急拉衝達1,975元天價、市值51.21兆元

台積電（2330）ADR周一收盤下跌0.13%，收在370.04美元，外資在馬年開紅盤日賣超台積電17,559張，但24...

台股開紅盤 譜寫六紀錄…法人：本周預料先上攻後震盪

台股金馬年昨（23）日開紅盤，第一個交易日盤中便衝出「34K」好彩頭。在年前退場買盤歸隊、紅包進場、外資助陣等三大資金帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。