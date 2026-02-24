跟著台積電一起飛！特化再飆高 這兩檔漲停鎖死

台股24日揚眉吐氣，盤中大漲近900點，合計開紅盤兩天即上漲千點，台積電（2330）盤中一度強漲近4%，衝達1,975元新高價。類股部分今日PCB相關族群也走勢強勁，燿華（2367）、金居（8358）盤中漲停亮燈，玻纖布類股台玻（1802）也衝上漲停板。特化股也上漲同慶，永光（1711）、雙鍵（4764）衝漲停，長興（1717）、國精化（4722）大漲逾5%。

台積電不受美股下跌、ADR小跌影響，今盤中大漲逾3%，一度漲至1,975元，再刷歷史新高，往兩千元關卡邁進。台積電大漲帶動相關供應鏈大漲，特化族群中永光漲停至27.8元，長興上漲逾5%，三福化（4755）盤中上漲逾3%。

永光感光型聚醯亞胺（PSPI）產品目前正處於驗證階段，PSPI為先進封裝關鍵材料之一，去年日本大廠傳出供不應求，國內晶圓業者開始尋找本土供應商，永光的EverPI P07正型聚醯亞胺產品因此獲得與客戶洽談、送樣及評估的機會。

永光旗下電子化學品包含光阻劑、顯影液、研磨液、濕式製程化學品（用於半導體及基板之表面清潔、電鍍等製程）、熱固化及光固化功能性油墨、功能性化學品等。2025年全年度電子化學品占營收比重，已超過24%。

永光今年1月營收達7.24億元，年月雙增，月增9.7%，為連續三個月成長，年增12.7%，年增率為自去年5月以來首度轉正。

雙鍵切入銅箔基板（CCL）的樹脂材料供應鏈，去年開始生產M7基板所需的通用型改性聚苯醚樹脂（MPPO），法人表示，雙鍵今年將升級生產M8所需的HC材。雙鍵用於高階CCL的樹脂材料目前占營收比重逾一成，隨著高階板材世代推進，公司正將產能推向逐步倍增計畫。

雙鍵1月營收2.55億元，月減7%，年增1.3%。