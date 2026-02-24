AI散熱題材續燒！先進封裝設備廠竑騰亮燈漲停、盤中衝上千元關卡

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股24日盤面資金聚焦AI供應鏈，先進封裝設備廠竑騰（7751）買盤強勢湧入，早盤一路走高並攻上漲停1,005元，成為半導體族群焦點。

市場解讀，竑騰走強主軸仍圍繞AI晶片功耗攀升帶動「散熱製程」升級，包括Metal TIM銦片/散熱片貼合、精準點膠與熱壓曲線控制等製程需求升溫，相關設備與AOI檢測環節的重要性拉高，帶動資金追價卡位。

基本面方面，竑騰屬半導體先進封裝設備研發製造商，先前即被點名可望受惠台積電（2330）、矽品等先進封裝擴產帶動的設備拉貨潮，後市展望受關注。 而公司日前公布2026年1月營收1.98億元、年增80.57%，也強化市場對出貨節奏的想像空間。

法人指出，題材股短線強攻後，後續仍將回到接單能見度、出貨驗收節奏與擴產進度等基本面驗證；在AI散熱與先進封裝熱度延續下，竑騰能否把製程升級紅利轉化為更穩定的營運動能，將是盤面延燒關鍵。

AI 基本面 半導體

