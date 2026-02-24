AI散熱題材續燒！先進封裝設備廠竑騰亮燈漲停、盤中衝上千元關卡
台股24日盤面資金聚焦AI供應鏈，先進封裝設備廠竑騰（7751）買盤強勢湧入，早盤一路走高並攻上漲停1,005元，成為半導體族群焦點。
市場解讀，竑騰走強主軸仍圍繞AI晶片功耗攀升帶動「散熱製程」升級，包括Metal TIM銦片/散熱片貼合、精準點膠與熱壓曲線控制等製程需求升溫，相關設備與AOI檢測環節的重要性拉高，帶動資金追價卡位。
基本面方面，竑騰屬半導體先進封裝設備研發製造商，先前即被點名可望受惠台積電（2330）、矽品等先進封裝擴產帶動的設備拉貨潮，後市展望受關注。 而公司日前公布2026年1月營收1.98億元、年增80.57%，也強化市場對出貨節奏的想像空間。
法人指出，題材股短線強攻後，後續仍將回到接單能見度、出貨驗收節奏與擴產進度等基本面驗證；在AI散熱與先進封裝熱度延續下，竑騰能否把製程升級紅利轉化為更穩定的營運動能，將是盤面延燒關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。