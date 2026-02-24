馬年台股真的強 該追高或者先停看聽？分析師：用這個來決定…

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股年真的強，開紅盤第二天，大盤指數盤中一度飆漲逾900點，短短2個交易日大漲千點，在個時候，投資人該勇敢追高？或是先停看聽？想搶紅包財，該怎麼買？證券分析師直言，馬年還是多頭年，看好今年高點上看38,000點，首季可望挑戰35,500點，至於要追買還是先等等？關鍵只有一個數據來決定，除了大型股之外，還看好四大族群。

台股馬年開紅盤以來連續兩天大漲，24日以34020.71點開出，上漲247.45點，台積電（2330）開高15元，以1,915元開出，盤中再創天價，股價急衝達1,975元，朝2,000元關卡挺進，另外台達電（2308）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、南亞（1303）等權值股連袂上揚，推升大盤漲點持續擴大，尤其是台積電大漲，指數一度衝達34,688.34點，大漲915.08點。

證券分析師張陳浩表示，美國最高法院判決認為川普推動的關稅一案違法，對台灣來說可說是正面，但台積電在馬年開紅盤日因市場情緒性反應，加上台指期結息，壓抑股價表現，24日則是回復原有的漲勢，出現補漲，帶動大盤指數急漲。

張陳浩認為，台積電大漲之外，推升大盤指數連續兩天大漲的主因是主計處所公布的預估今年經濟成長率高達7.71%，遠遠高出韓國預估的1.9%經濟成長率；另外，張陳浩重申今年是降息年，預估今年FED有望降息4碼，合計降息1%，在FED有望降息，熱錢流入的情況下，預估今年10月台股可望出現高點，上看38,000點；至於第1季，他則是認為3月底前有望上看35,500點。

由於大盤指數兩天狂飆逾千點，投資人這時該勇敢追高？或者先停看聽？張陳浩認為，可以用持股水位來看，若是低於5成要大膽買進；若是持股水位比5成高，則是採取拉回加碼的操作模式。

張陳浩強調，大型股的台積電、鴻海（2317）、日月光投控、京元電子（2449）、CCL三雄的台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）、PCB的金像電（2368）等，都值得關注，手上已有的投資人可以續抱或是加碼，另外，馬年可以新增的布局族群包括台積電設備供應鏈、電力相關、被動元件、金融股等。

張陳浩點名看好值得關注的有，台積電設備供應鏈的萬潤（6187）、弘塑（3131）、中砂（1560）；電力相關台達電、光寶科（2301）、永光（1711）、中華化（1727）、聯合再生（3576）；被動元件的國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）；金融股則看好國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、台新新光金（2887）、凱基金（2883）等。

