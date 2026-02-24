台積電領軍 台股一度暴漲近900點！法人：地緣干擾短暫 趨勢仍在多方

即便美股四大指數23日均收黑，加權指數24日仍開高走高，盤中最高一度暴漲898點至34,671點，再刷新盤中歷史新高紀錄。台積電（2330）盤中一度大漲75元至1,975元，同樣刷新盤中歷史新高，逼近2,000元大關。

永豐期貨指出，春節後首日開紅盤一度強勢突破34,000點，但高檔獲利了結與國際局勢不確定性升溫，加上台指期結算，使得加權指數由高點快速回落，顯示市場情緒偏向「先賣再說」而非全面轉空，台積電衝高下殺後收1,900元，尾盤出現萬張大單屬於換手與短線調節，並非基本面轉弱，紅盤日量能放大代表資金仍在場內，只是籌碼重新分配，後市關鍵在權值股整理後能否再度帶動指數挑戰34,000點，整體結構仍偏多看待。

國際情勢方面，對伊朗持「嘴硬腳軟」看待，態度依舊強硬表態但實際動作傾向談判，市場預期最終仍會回到協議框架，只要地緣風險不擴大，風險溢價將逐步收斂，短線震盪難免，但中期趨勢仍未改變。