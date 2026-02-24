光通訊商看好 AI商機貢獻營收 股價齊漲停
光通訊股24日延續多頭氣勢，在大盤大漲800多點的助攻下，華星光（4979）、上詮（3363）、光環（3234）、統新（6426）、東典光電（6588）等多檔個股聯袂漲停，處置中的波若威（3163）也大漲逾8%，其中華星光、上詮及波若威皆是創下歷史新高價。
法人指出，美國光通訊領導廠商如Lumentum、Coherent等公司在財報會議上皆一致看好資料中心頻寬將受惠於AI發展所帶來的升級趨勢，主要動能來自於AI相關訂單金額，由大型資料中心（hyper scaler）、雲端新秀（neocloud）、企業（enterprise）等需求所推動，再來則是包括800GbE、1.6TbE、CPO、矽光、OCS等產品的升級趨勢與技術布局。目前Lumentum已釋出明確展望，OCS產品出貨已超過1,000萬美元，在手訂單約4億美元，預計將在下半年大量交貨，年底單季貢獻營收將達1億美元，協力廠華星光、光環皆有望同步受惠。
