散戶別再憑感覺拉回買！小童揭「精準抄底萬點反彈」技術：掌握主力成本價

俗話說新手看價高手看量，但成交量除了我們平常看到垂直的那種以時間為單位的成交量之外，其實還有一種水平的價位成交量是可以更好的幫助我們去判斷每一個價位的個別籌碼有多少，進而看出目前做多有利還是觀望就好，也能幫我們評估這邊的突破到底是真突破還是假突破。那這好用的工具到底是什麼，以及實戰當中又應該如何應用？

什麼是成交量分布圖？

白話來說就是每一個價位分別有多少的成交量，所以在畫面的呈現上它就是這種水平的柱狀體。

如果沒有做參數調整的話，那整體來看就會非常雜亂，可能有紅線有黑線也有藍線。紅線POC就代表了最大最大的價位累積成交量，這條線通常代表了多空在這個價位交戰最久，因此後續如果有上漲碰到或是下跌抵達，就會是容易開始震盪的時機。

而黑線則代表了發展中的POC，簡單來說就是過去一段時間這條紅線的歷史變動方向，所以可以看到黑線它是有慢慢往上，並且最後重合紅線的趨勢。

最後藍線則是表示右邊這個橘色區域的高低點變動的方向，有些人會把它解讀成價格的合理區間，如果超過可能表示超買或超賣，那就有可能會產生價格的回歸平均；但相對的如果突破或跌破也就表示有機會走出趨勢。

在用法上可以分成順勢以及逆勢，不過對我而言，我使用這個工具就只有一個目標，那就是確認到底目前多數人的平均成本是落在哪，當價格漲到哪邊可能會有賣壓，而跌到哪裡又可能會有買盤的支撐。

如果只單單看一條線例如剛剛的紅線POC的話，實務上很容易遇到碰到卻上上下下的情況。再者像黑線藍線那樣標出過去的歷史變動對我來說也不是很重要，因為我們要找的是當下真正有效的區域。

怎麼找到真正的密集成交區？

第一步我們要做的簡化跟調整參數。以畫面來看預設的橘色密集成交區很廣，可能是70%、80%，但因為我說過我們要找的是真正密集的地方，所以我會習慣把它調整成20，那這樣就會呈現出前20%最密集的成交區。

這樣的好處是可以避免像剛剛紅線那樣只有單一條線容易上下刷洗，也能更清楚知道最密集的地方落在哪裡。

除了密集度之外，接著列數的部份也很重要，如果設定過少那價位的區間就會落差很大，我自己是用377。

基本上只需要先做這兩個調整，那就會發現橘色的區域變小而且畫面也更清楚，而這個橘色的區域就是我影片裡常常提到的密集成交區。

同時為了讓畫面簡化，也要把不需要的紅線、黑線、藍線給拿掉，最後就會得出這樣非常乾淨的畫面。

為什麼我可以抓到去年4月關稅大跌的反彈，同時還提前上片分享4月抄底？因為當時我已經有規劃出台指期的密集成交區，所以我大概知道價格跌到哪邊可能就會有買盤的支撐。

因此可以看到價格就是正好在跌到這個橘色的密集成交區之後就展開反攻，一漲就漲了一萬多點。

所以成交量分布圖真的是大家不論抓上漲滿足或下跌反彈時非常好用的工具之一。

而也因為實務操作上成交量分布圖通常會需要定義出起點跟終點，所以我們也要去了解到底這兩個點應該如何規劃。

以台股的某一檔股票為例，肉眼可見它先是出現了比較明顯的漲幅，而漲多之後大家一定在想的都是那什麼時候可以買？

如果在還沒認識成交量分布圖之前，可能會毫無方向甚至憑感覺等拉回買；但認識成交量分布圖之後，是可以很簡單地把成交量給拉出來，自然就會知道原來要等橘色的這個地方才是比較好的買點。

那以我自己來說，我拉成交量的方式會是從波段的起漲點拉到近期的相對高點，這樣就能幫我判斷出推升這段漲勢的多數籌碼大概是落在哪，那我也就比較能有個方向確認潛在的買盤可能又會落在哪。

因此我們只需要把成交量分布圖從波段的低點拉到波段的高點，那就會得出圖中這樣的橘色密集成交區。

而當後續價格抵達的時候，假如有出現多方的轉勢確立，那就會是短線上容易反攻向上的時機。

但不變的重點都是一定要等待轉勢的成形，才說明這邊的區域是有人要防守；而如果回踩之後卻遲遲都沒有出現轉勢，反而就代表這邊的籌碼是沒有打算要撐盤，甚至跟著一起保本賣出，自然也就容易讓價格持續修正，而我們也就不需要跟進盲目布局。

因此這邊先幫大家重點整理一下：

第一個先從波段的低點拉到波段的高點，這樣才能規劃出這波行情的平均成本在哪。 第二個確定橘色密集成交區之後，接著就耐心等待價格的回踩。 最後第三個，回踩後觀察價格是否有轉勢的成形，如果有那才說明這邊的籌碼是有人在防守。

而有人防守才表示價格容易反轉向上，所以使用的步驟大概是這樣！

◎感謝 小童 x Happy Trading Life 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。