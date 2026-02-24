台股飆漲逾800點 台積電近90度急拉衝達1,975元天價、市值51.21兆元
台積電（2330）ADR周一收盤下跌0.13%，收在370.04美元，外資在馬年開紅盤日賣超台積電17,559張，但24日卻是開高走高，早盤約10時25分左右出現近90度急拉，股價由1,945元一口氣衝達1,975元，大漲75元，漲幅3.95%，寫歷史新高價，貢獻大盤指數超過600點，市值激增至51兆2,166億元。
台股24日開高247.45點，以34020.71點開出，台積電開高15元，以1,915元開出，盤中再創天價，股價急衝達1,975元，朝2,000元關卡挺進，隨後在台達電（2308）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、南亞（1303）等權值股連袂上揚推動下，大盤漲點持續擴大，尤其是台積電大漲，大盤指數一度衝達34,671.38點，大漲898.12點。
台積電在先前法說會時已釋出第1季財測，預估美元營收346億美元至358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率63%至65%、營益率54%至56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。
台積電董事長魏哲家先前也在法說會預告，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，台積電2026年又將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成。台積電2025年美元營收創新高，2026年持續成長，可望再創新高。
台積電1月營收首度突破4,000億元大關，單月營收4,012.55億元，創歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。