台股飆漲逾800點 台積電近90度急拉衝達1,975元天價、市值51.21兆元

俗話說新手看價高手看量，但成交量除了我們平常看到垂直的那種以時間為單位的成交量之外，其實還有一種水平的價位成交量是可以更好的幫助我們去判斷每一個價位的個別籌碼有多少，進而看出目前做多有利還是觀望就好，也能幫我們評估這邊的突破到底是真突破還是假突破。那這好用的工具到底是什麼，以及實戰當中又應該如何應用？

2026-02-24 10:53