台積電逆勢美股開高！台股續漲逾500點再創新高

AI對各產業可能造成的衝擊與川普關稅隱憂，衝擊美股四大指數昨夜全面收黑，台積電（2330）ADR隨之小跌0.13%，輝達則逆漲0.91%。台股24日續開高247.45點、報34020.71點，台積電開高15元、報1,915元，隨後在台達電（2308）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、南亞（1303）等權值股連袂上揚推動下，大盤漲點持續擴大逾500點以上。

類股方面，造紙、玻陶、塑膠、電子零組件漲幅居前，紡織、電子通路、食品、觀光相對落後。族群則有華新科（2492）、國巨*（2327）帶領被動元件族群續強；矽光子也由穩懋（3105）、上詮（3363）、惠特（6706）聯袂領攻；記憶體族群漲勢不若昨日剽悍，但群聯（8299）、力成（6239）仍有3%以上漲幅表現，南亞科（2408）、力積電仍維持高檔。

回顧台股23日開紅盤表現，大盤寫下盤中34,212點、收盤33,773.26點雙新高，成交值暴衝至9,020.81億元。

籌碼面上，三大法人23日合計賣超51.17億元，包括：外資買超83.52億元、投信賣超19.97億元、自營商賣超（合計）114.72億元。

台股自2月6日至23日波段漲幅逾2,000點，季線乖離率突破13%，法人分析高檔換手屬良性修正，預期短線呈高檔震盪。隨新春開紅盤創下新高，技術面維持強勢，加上輝達即將公布財報及黃仁勳預告GTC大會發表新作，有利族群輪動。然而，受美國貿易政策不確定性、OpenAI下修算力支出及美伊局勢升溫影響，市場情緒趨於謹慎，建議現階段採取「選股優於選市」策略。