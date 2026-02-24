美關稅不確定性再起 法人看台股短線高檔震盪

美國關稅不確定性再起，週一美股全面收黑。台股23日金馬年開紅盤指數再度創高，但尾盤漲幅收斂，法人看台股接連大漲後，短線恐面臨高檔震盪，惟AI資本支出持續擴大，台灣科技供應鏈為主要受惠者，台股中長多格局不變。

投資人擔憂美國關稅不確定性，週一華爾街股市主要指數全部收低，道瓊工業指數重跌821.91點或1.66%，收48804.06點。標普500指數下挫71.76點或1.04%，收6837.75點。

以科技股為主的那斯達克指數挫跌258.80點或1.13%，收22627.27點。費城半導體指數下滑46.96點或0.57%，收8213.46點。

個股方面，AI可能顛覆傳統軟體等許多產業，憂慮持續擴大，科技巨擘IBM週一股價暴跌33.81美元或13.15%，收223.35美元；AI晶片股逆勢抗跌，輝達（NVIDIA）上漲1.73美元或0.91%，收在191.55美元；記憶體模組廠Sandisk漲16.52美元或2.54%，收666.49美元；台積電ADR小跌0.5美元或0.13%，收370.04美元。

華南投顧董事長呂仁傑分析，美國最高法院裁定對等關稅違法後，美國總統川普隨即援引貿易法第122條款，對全球加徵15%關稅，藉此爭取緩衝期啟動301與232條款調查，關稅戰將轉向特定產業攻防。台灣已獲232條款最惠國待遇，預計對台衝擊有限。

23日台股金馬年新春開紅盤，加權指數盤中觸歷史新高34212.38點，但尾盤漲幅收斂，收33773.26點，仍創收盤歷史新高。呂仁傑提醒，投資人掌握紅包行情的同時，仍得留意關稅變局帶來的市場波動。

呂仁傑指出，接下來台股觀察重點，包括3月輝達（NVIDIA）GTC大會與MWC（世界行動通訊大會）將登場，有機會帶動HVDC（高壓直流）、矽光子、低軌衛星等相關族群。另外美國4大CSP（雲端服務供應商）已提出今年預計投入約6600億美元的資本支出，主要用在AI基建，有望照亮台灣AI供應鏈。