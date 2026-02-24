台股開紅盤譜寫六紀錄 法人：本周預料先上攻後震盪

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股金馬年23日開紅盤，第一個交易日盤中便衝出「34K」好彩頭。 記者余承翰／攝影
台股金馬年23日開紅盤，第一個交易日盤中便衝出「34K」好彩頭。 記者余承翰／攝影

台股金馬年昨（23）日開紅盤，第一個交易日盤中便衝出「34K」好彩頭。在年前退場買盤歸隊、紅包進場、外資助陣等三大資金帶動下，一舉寫下加權指數盤中、收盤、上市市值、電子指數、金融指數均創高，與上市成交金額史上第二大等六大紀錄。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，目前台股利多仍大於利空，本周行情將呈現先上攻後震盪格局，台股指數短線區間預計落在33,071點至34,500點間，3月天有望再朝下一個關卡發動攻勢。

台股在電金齊漲帶動下，開盤不久即首度突破34,000大關，一度大漲606點攀升至34,212點，改寫盤中新高紀錄；但隨川普關稅仍有不確定性、美期電子盤走跌、部分獲利了結賣壓影響，指數漲幅收斂，終場上漲167點收33,773點，創收盤新高；市值突破110兆元整數關卡、達110.08兆元，亦為新高。

集中市場成交量衝高至9,499億元，為史上第二高。三大法人中，外資買超83.52億元、連四買；投信賣超19.97億元、終結連八買；自營商賣超114.72億元、由買轉賣。

台積電（2330）股價昨開一度上漲20元拉高至1,935元新高，然買盤後繼無力，股價翻黑，終場下跌15元收1,900元。護國神山讓出空間，但台達電（2308）、鴻海（2317）、中華電（2412）、國巨（2327）等電子股走強，帶動電子類股指數終場上漲1.97點收2,076.92點創高。

此外，資金行情擴散至漲勢落後的櫃買中小型股以及金融股，表現都紛紛強於大盤，上市金融保險指數上漲2.7%，攀升至2,563.99點，創下1990年3月15日2,569.18點以來新高。此外，櫃買指數昨大漲2.05%收303.83點。

