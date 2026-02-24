證交所推證券宣導漫畫

臺灣證券交易所推出證券知識宣導漫畫最新力作《不斷轉型突破的我得了MVP!!》，作品以職場青年為主角，從第一人稱視角出發，描繪主角在面臨工作挑戰與人生轉折之際，透過持續學習與自我精進，逐步突破瓶頸、實現成長的歷程。

證交所證券知識宣導漫畫一向深受年輕人族群喜愛，這次故事結合真實職場情境，將看似複雜的金融知識轉化為貼近日常的情節，引導讀者隨著主角的成長歷程，建立正確的投資觀念與風險意識。

漫畫內容同步融入證交所近年積極推動的多項資訊平台，包括「投資資訊中心2.0」、「ESG InfoHub」及「e添富」等，透過劇情鋪陳，引導讀者善用證交所提供的各項平台資源，並強化防範投資詐騙的認知。

藉由圖像化敘事與情境式說明，協助提升大眾對證券投資相關知識的理解與警覺性，期盼以更親近、易懂的方式，深化全民金融素養，打造更健全的投資環境。

全彩電子版並已上架「宅在家學習網」漫畫館，因應時下最夯的條漫閱讀潮流製作條漫版，以長條型漫畫方式呈現，方便讀者使用手機、平板電腦等可攜式裝置，只需輕鬆滑動即可順暢閱讀，提供更友善的閱讀介面及優化的閱讀體驗。

為順應數位閱讀趨勢，電子書亦將於全台縣市公共圖書館電子書平台開放借閱，實體漫畫則於2月中下旬陸續寄至高中職以上學校、全台圖書館及證券商總分公司。

證交所自2008年起，陸續推出22冊證券投資宣導漫畫，主題多元，透過詼諧有趣的劇情設計，向青年學子與投資大眾傳遞正確且實用的證券投資知識，歷來均獲廣大迴響。除可於「宅在家學習網」漫畫館瀏覽外，亦同步收錄於完整典藏歷年漫畫的「投資人知識網」電子書專區。

「宅在家學習網」漫畫館網址為https://shl.twse.com.tw/。「投資人知識網」電子書專區則為https://investoredu.twse.com.tw/Pages/TWSE_OnlineLearning2_1.aspx